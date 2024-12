Prezidentův poradce Petr Kolář měl autonehodu

„Myslím, že si na mě sv. Štěpán zasedl. Máme spolu problém už delší dobu. Ale zase, abych byl spravedlivý, odnesly to jen plechy a smutný pán, který dostal ještě pokutu za to, že mu to uklouzlo a se svým Mitsubishi Pajero to do mě napálil,“ napsal ve čtvrtek na síť X Petr Kolář ke dvěma fotografiím svého nabouraného vozidla.

„Je mi líto, že dnes neuvidím děti a synovce s rodinami a babičku s dědou, na které jsem se těšil a nedojel. Ale uvidíme se jindy, protože se naštěstí nikomu nic nestalo. Takže vlastně klika. Štěstí v neštěstí. Smekám před policií, byli u nás během chvilky a fungovali bezvadně, i před odtahovou službou ze servisu a asistenční službou,“ vzkázal bývalý velvyslanec v Rusku, USA, Švédsku a Irsku.

„A díky též za svodidla, která mě zastavila, abych se neskutálel ze strakonického srázu. Hezký, klidný a bezpečný zbytek svátků přeji,“ dodal externí poradce prezidenta Petra Pavla.

Všem, kdo v komentářích u příspěvku diskutovali o příčinách střetu vozidel, zopakoval, že nehoda se nestala jeho vinou. „Já rychlost přizpůsobil. Ale asi ne ten pán, co dostal hodiny a přejel do protisměru,“ uvedl.

Partnerkou Petra Koláře je moderátorka Světlana Witowská, synem z prvního manželství je pak europoslanec za TOP 09 Ondřej Kolář. Do rodiny přibyla nedávno i herečka Jenovéfa Boková. Ta žije s Kolářovým synem Adamem, se kterým mají dceru Ellu.

V roce 2018 bourala na druhý svátek vánoční, tedy 26. prosince, také Dagmar Patrasová. Na pražských Vinohradech měla autonehodu, která se naštěstí obešla bez zranění. Kuriozitou je, že díky herečce policisté tehdy zajistili dalšího účastníka nehody, mezinárodně hledaného Ukrajince.

Dva dny před letošními Vánocemi bourala herečka Vilma Cibulková. V pondělí si u soudu v slovenské Trnavě vyslechla trest za řízení v opilosti. Dostala dvouměsíční podmínku, musí zaplatit pokutu a nesmí řídit auto.