Sešli jsme se v Divadle Broadway, kde během téměř dvaceti let ztvárnil řadu muzikálových rolí. „Začalo to Třemi mušketýry, jenže pak všechno zásadně narušila korona a já se poté pokorně vyvázal ze všech divadel. Rozhodl jsem se jít cestou vlastních koncertů,“ vypráví Petr Kolář. Na scénu Divadla Broadway se ale vrátí a odehraje tady jednadvacátého října velký koncert. „Je to taková rekapitulace mého sólového hraní,“ říká zpěvák.
Jak vzpomínáte na svou muzikálovou éru?
Měl jsem to období moc rád, protože jsem do divadla nechodil jako do práce, ale za lidmi, za partou, za atmosférou. To, že jsem si zahrál na jevišti, bylo samozřejmě příjemné, ale mě bavilo hlavně to okolo.
Přihlásili jsme se dva, já a Daniel Hůlka. Dodnes na to vzpomínáme. Byla to prča, hlavně ten náš výškový rozdíl.