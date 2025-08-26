V Praze jsem začínal bez bydlení, všechno jen v batohu. Blázinec, vzpomíná Petr Kolář

„Muzika je holka mýho srdce,“ říká Petr Kolář a tato slova zpěvák dokazuje už dlouhé roky. | foto: Pavel Dvořák

Alida Horváthová
  13:00
Muzika je holka mýho srdce, prohlašuje Petr Kolář a tato slova dokazuje už dlouhé roky. Například na zatím poslední desku nazpíval své nejznámější písničky pouze s akustickým doprovodem. V rozhovoru vzpomíná na Petra Muka, své muzikálové začátky či přesun do hlavního města.

Sešli jsme se v Divadle Broadway, kde během téměř dvaceti let ztvárnil řadu muzikálových rolí. „Začalo to Třemi mušketýry, jenže pak všechno zásadně narušila korona a já se poté pokorně vyvázal ze všech divadel. Rozhodl jsem se jít cestou vlastních koncertů,“ vypráví Petr Kolář. Na scénu Divadla Broadway se ale vrátí a odehraje tady jednadvacátého října velký koncert. „Je to taková rekapitulace mého sólového hraní,“ říká zpěvák.

Jak vzpomínáte na svou muzikálovou éru?
Měl jsem to období moc rád, protože jsem do divadla nechodil jako do práce, ale za lidmi, za partou, za atmosférou. To, že jsem si zahrál na jevišti, bylo samozřejmě příjemné, ale mě bavilo hlavně to okolo.

Přihlásili jsme se dva, já a Daniel Hůlka. Dodnes na to vzpomínáme. Byla to prča, hlavně ten náš výškový rozdíl.

