Nikdy jsem nebyla přehnaně ambiciózní, přiznává manželka Petra Jandy

Její nejstarší sestra, zpěvačka Marta Jandová ji lákala na pódium už loni během zahradní party. Ale dvanáctiletá Róza řekla jasné ne. Letos to dopadlo stejně. „Když tady odpoledne Róza zkoušela s Maruškou (jedenáctiletá dcera Marty Jandové, pozn. red.) mikrofony, říkal jsem jim, že by určitě měly večer spolu vystoupit a ony, že prý ne. Róza je stydlivá. Když zpívaly na mých osmdesátinách Dej mi pět, tak se jí zprvu taky nechtělo, ale najednou se rozhodla, že do toho půjde a dala to senzačně. Určitě to v sobě má,“ svěřil se pyšný otec.

„Akorát vůbec nevím, co poslouchá, protože na uších má neustále sluchátka. Bojím se, že to nebude tak úplně bigbít, ale spíš taneční hudba. Tak ji budu muset nějak přesměrovat,“ směje se.

Alice Jandová a její dcery Rozálie a Anežka (23. července 2024)

I Janda, který je na pódiu už celá desetiletí, se kdysi před lidmi styděl. „Začátky byly hrozné, protože jsem měl trému. A největší, když jsem začal zpívat. Ve hře na kytaru jsem si byl docela jistý, ale u zpívání ne. A jak jsem se toho mikrofonu bál, tak jsem byl od něj tak daleko, že mě nikdo neslyšel. Zvukař pořád zesiloval, až to celé rozhoukal. A to byl problém, to už jsem teprve nebyl slyšet. Dokonce vím, že jsem zpíval písničku New Orleans,“ vzpomínal.

Že by své dceři, která chce být jednou zpěvačkou, k hudební kariéře trošku dopomohl? „To můžu, ale nechci moc vehementně. Když rodiče svoje děti někam příliš tlačí, a známe takové případy, tak v té branži pak nezapadnou. Jsou trpěny a mají z toho trauma. Myslím, že to není úplně dobře,“ vysvětluje. „Kdyby to šlo, tak bych pomohl už Martě, ale nebylo to možné, protože žila v Německu a já německy nemluvím, ani tam nemám žádné známé.“ Marta nakonec kariéru udělala i bez jeho pomoci a vystupuje jak s německou kapelou Die Happy, tak s českými muzikanty.

Anežka a Rozárka, nejmladší dcery Petra Jandy, chodí do kanadské školy, kde mají hlavní jazyk angličtinu. „Obě už mluví líp než my,“ říká jejich matka Alice, která se pro rodinu „obětovala“. Denně dcery vozí třicet kilometrů do školy, pak je vyzvedává a rozváží na kroužky. „Mohly by jet ráno autobusem ze Stříbrné Skalice do Prahy a odtamtud do Jesenice, ale trvalo by jim to nekonečně dlouho. Tak mají ten luxus, že je vozím.“

V šestnácti by si mohly udělat řidičák na malou motorku a pak i řídit auto s nižším objemem, ale tuto variantu Alice zavrhuje. Bojí se, že by mohlo dojít k maléru, kdyby se jejich vozidlo srazilo s větším autem.

Na Propasti to miluje a nikdy manželovi nevyčítala, že bydlí tak daleko od hlavního města. „Petr pro nás chtěl koupit v Praze byt, ale já mu řekla, že ho nepotřebujeme, protože chci stejně bydlet na Propasti. Takže tam máme jenom malou garsonku na přespání. Já jsem tady naprosto spokojená. Někdy je to náročné a nemůžu auto ani vidět, protože v něm sedím neustále, jezdím opravdu šest dní v týdnu, ale neměnila bych,“ přiznala.

Jednu dobu pracovala Alice, která je vystudovanou zdravotní sestrou, na soukromé klinice asistované reprodukce, ale nešlo to skloubit s nepravidelnou prací jejího muže. „Bylo určitě fajn zkusit si jít do práce a mít takovou zodpovědnost. Je to jiné než doma. Chyby jdou za vámi. A když člověk splete něco ve zdravotnictví, není to žádná sranda. Ale nikdy není pozdě budovat kariéru. Až jednou budou děti samostatné, můžu to zkusit. Mám štěstí, že jsem nikdy nebyla přehnaně ambiciózní, takže mi vyhovuje, jak to je,“ řekla s tím, že kromě péče o rodinu ji vytěžuje penzion Nivy na Moravě.

Petr Janda a Alice Jandová (Praha, 23. listopadu 2022)

Na dovolenou pojedou Jandovi letos opět na Floridu. „Jezdíme pořád na stejné místo, půjčujeme si tam dům. Přemýšleli jsme, že bychom si tam pořídili něco vlastního, ale platit daň z nemovitosti a mít ty starosti kolem baráku kvůli třem týdnům, které tam každý rok trávíme, nám nedává smysl,“ prozradili.

Obě Jandovy nejmladší dcery by chtěly studovat v zahraničí. Patnáctiletá Anežka vycestuje do Ameriky už příští léto a stráví tam celý rok. Podobně jako kdysi její sestra Marta. S tou plánují výlet na září a o prázdninách pojede Alice s oběma svými holkami ještě do Řecka. Do plavek se může svléct bez obav. Pořád si drží štíhlou figuru. „Asi je to věkem, ale už to není tak snadné jako dřív. Navíc miluju brambůrky a sladké. Kdybych neměla takový výdej, necvičila a neběhala, asi bych vypadala jinak,“ říká.

Užší rodinu tvoří krom manžela a dcer dva papoušci, kocour a dva psi. „Teď máme stop stav, co se zvířat týká. Pokud se jim člověk chce věnovat, mít je umazlené a šťastné, tak jich nemůže mít moc,“ vysvětluje Alice Jandová.