Když kývl Caine, bylo vyhráno. S ním chtěli hrát všichni, vzpomíná Jákl na Žižku

Jste hodně napnutý, jak diváci přijmou vašeho Jana Žižku?

Jsem nedočkavý, protože to trvalo dlouho, ale první ohlasy už mám. V Americe při velkém testování odpovídají diváci na spoustu otázek a film pořádně rozpitvají. Detailně se vždycky zjišťuje, co se jim líbí a co ne. Ale jak zareaguje české a americké publikum, to se teprve uvidí. To samozřejmě napnutý jsem.

Ukrajinská města v noci neměla osvětlení a lidi chodili v tmavém. Nesjízdné silnice, kde se pořád vyhýbáte dírám. Žádný kanál neměl víko. Zatraceně rychle si začnete vážit toho, jak se u nás máme. A teď tam ta válka opravdu přišla. Petr Jákl režisér