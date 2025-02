Pítr ze Survivoru přibral 30 kilo. Počítač, přejídání a málo spánku, říká

V roce 2021, kdy se Petr Havránek účastnil reality show Love Island, měl velmi vypracované a svalnaté tělo. Právě tam se seznámil s Gabrielou Gašpárovou (23), se kterou tvoří pár dodnes. Společně se vždy věnovali zdravému životnímu stylu a kladli důraz na perfektní postavu.

Model nyní sdílel video, kde ukázal, jak vypadal v roce 2021 a jak se jeho tělo za poslední čtyři roky výrazně změnilo. „Rok 2024 byl pro mě pracovně extrémně úspěšnej, nicméně dlouhé hodiny u počítače, přejídání a málo spánku, to vše si vybralo svou daň. Když jsem si na začátku roku stoupl na váhu, vyskočilo tam číslo 106,“ přiznal otevřeně.

„2025 pro mě bude tedy rok, kdy se budu učit, jak jet stejný bomby, aniž bych tomu musel podřizovat svoje zdraví a vzhled,“ napsal Havránek a vyzval sledující, aby se k výzvě připojili také. „Pokud máte stejný problém, join me on this mission,“ dodal muž, který se v roce 2023 účastnil soutěže Survivor Česko & Slovensko.

Jeho cílem je zhubnout a dostat se na 85 kilo. Sám je prý zvědavý, za jak dlouho se mu to povede. Fanoušci Pítrovu upřímnost ocenili. „Díky za to, že ukazuješ realitu. Věřím, že výsledky se dostaví,“ napsal k příspěvku jeden ze sledujících. „Cením, že to takhle dokážeš ukázat,“ ocenil další.

Někteří fanoušci naopak preferují, jak Pítr vypadá nyní. „Mně se líbí víc, když si plnější.“ „Teď vypadáš líp, než před čtyřmi lety,“ píší někteří. V jednom z komentářů zaznělo, že tělo modela se nejspíš mění kvůli tomu, že by mohl být brzo tatínkem. „Tohle jsou jen tikající biologické hodiny. Tělo se připravuje na to stát se otcem,“ vtipkuje sledující.

Petr Havránek se od svých šestnácti let věnuje topmodelingu, díky kterému procestoval celý svět a předváděl se na přehlídkách věhlasných módních značek. Jako soutěžící se zúčastnil první řady reality show Love Island Česko & Slovensko, ve které se také seznámil se současnou partnerkou Gabrielou a společně se stali druhým nejoblíbenějším párem.