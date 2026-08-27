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Jsem žárlivější. Je krásný muž a ženy se kolem něj točí, říká Gábi o Pítrovi

Monika Gordíková
Petr Havránek a Gabriela Gašpárová

Petr Havránek a Gabriela Gašpárová | foto: FTV Prima

Gabriela Gašpárová a Petr Havránek
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek v reality show Are You The One? Česko (2026)
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek - první díl reality show Are You The One?...
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek - první díl reality show Are You The One?...
26 fotografií
Gabriela Gašpárová (25) a Petr Havránek (30) se poznali v roce 2021 v reality show Love Island, kde se jim přezdívalo Gábi a Pítr. Od té doby tvoří pár. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili nejen o společném moderování show Are You The One? Česko, ale také o vztahu a plánech do budoucna.

Gabriela Gašpárová o partnerovi a reality show

JAK JSEM BRALA ARE YOU THE ONE?
Moderováním pořadu jsem si splnila velký sen. S Péťou už menší zkušenosti máme, ale uvádět projekt takového rozsahu pro nás znamenalo jedno velké poprvé. Dlouho jsem si to přála a doufala jsem, že Are You The One? diváky, kteří mohli i zasáhnout do děje, bavilo od začátku do konce. Líbí se mi styl práce, kdy co natočíme v pondělí, se vysílá už ve středu. Proto jsme s Péťou byli v Thajsku několik týdnů.

Gabriela Gašpárová

Gabriela Gašpárová

S Petrem moderovali novou seznamovací reality show Are You The One?, kterou vysílala Prima, případně prima+. Sami se poznali v podobném typu pořadu. Gabriela před deseti lety vyhrála Dívku roku, příležitostně se věnuje modelingu. Zahrála si například ve filmu Bastardi nebo v několika hudebních videoklipech.

ČÍM MĚ PETR NEJVÍC PŘEKVAPIL
Nejdřív jsem ho měla za frajírka, co umí jenom pózovat. Tohle zaškatulkování se mi nepovedlo. Zjistila jsem, že je to chlap s velkým CH. Šikovný, zručný, dokáže se o všechno postarat, je na něj absolutní spoleh. Paf jsem i z jeho vztahu k dětem. Neskutečně to s nimi umí a ty ho milují. Mé tři malé synovce nezajímá, kdy přijedu já. Ptají se jen na Péťu.

DÍKY ČEMU NÁM TO KLAPE
Možná díky tomu, že se pořád snažíme druhého potěšit, i úplnou maličkostí. Nebo díky tomu, že o všem mluvíme. Spousta lidí si myslí, že s někým začnou chodit a pak už jde všechno samo, což je nesmysl. A když přijde problém, utíkají. U nás jsou taky mraky, ale my se je hned snažíme rozehnat.

KDO JE ŽÁRLIVĚJŠÍ
Já. Jednoznačně. I když už to snad není takové. Myslím, že jsem bývala ostřejší. Petr je prostě krásný muž, ženy se kolem něj točí.
(Petr: Museli jsme si vyjasnit některé situace. Někdy se stalo, že já se snažil být jen milý, podle Gabči už jsem hodně flirtoval.)
Má výrazně extrovertní osobnost. Všude je hned komunikativní a vtipný.

Magazín DNES+TV

V ČEM JSME SE ZMĚNILI
(Petr: Byli jsme tvrdohlavější, viď?)
Vždyť já jsem tvrdohlavý Beran. Péťa mě naučil větší trpělivosti a že nemusí být vždycky po mém. Vlastně se zase dostáváme k nutnosti komunikace.
(Petr: Taky už umím díky Gabče zvolnit, byl jsem zvyklý jet pořád na krev.)
Zase je potřeba říct, že Péťa je po pracovní stránce neskutečně kreativní a inspirativní.

NAD ČÍM PŘEMÝŠLÍME
Asi se přestěhujeme do Pardubic, protože Praha na nás začíná být příliš hektická. Navrhovala jsem Velkou Bíteš, kde mám rodinu, ale ta neprošla.
(Petr: Přece jen bych rád žil ve městě. Abyste rozuměli, s Bítešáky se špičkujeme. Já od nich poslouchám řeči o příjezdu namyšleného Pražáka, ač Pražák nejsem. Tak jim to vracím, že těch pár baráků tam snad nemůže být město.)

KDO TOHO VÍC NAMLUVÍ
Mezi lidmi Péťa, já nejdřív potřebuju navnímat okolí. Doma jsme ukecaní oba.

Petr Havránek o modelingu a partnerce

NAŠE CESTA DO POŘADU
Při dovolené na Maledivách nám cinkla zpráva s pozvánkou na kamerové zkoušky na moderátory. Nevěřícně jsme po sobě koukali, ale samozřejmě byli hned pro. Podstoupili jsme několik kol castingu. Asi jsme byli dobří, když nás vybrali. (smích) Oba jsme byli nadšení, ale taky pěkně nervózní.

Petr Havránek

Petr Havránek

S Gabrielou se poznali a dali dohromady v reality show Love Island v roce 2021. Petr se o dva roky později zúčastnil taky Survivoru. Svého času se živil jako světový topmodel. Coby kameraman a režisér natočil několik hudebních videoklipů. Zahrál si v Ordinaci v růžové zahradě. Partneři jsou dnes především influencery a mají podcast Double Date.

JAK SE RODILA NAŠE LÁSKA
V podstatě z ničeho, postupně, nešlo o lásku na první pohled. Oba jsme si na sebe rychle vytvořili docela negativní názor a obrazně řečeno strčili toho druhého do šuplíčku „Tak s tímhle ne“. A pak, jak jsme se poznávali, se původní mínění začala měnit. I proto se nám líbí koncept Are You The One?, kde nemusí jít o lásku hned napoprvé.

KDO ČASTĚJI MLUVÍ O SVATBĚ
(Gabriela ukazuje na sebe)
Řekl bych, že všichni kolem nás a jen my moc ne. Od Love Islandu se nás skoro neustále ptají, jak to vypadá se svatbou. Člověk má pocit, jako kdyby mu to spíš nařizoval někdo jiný. Ale jednou to přijde.
(Gabriela: Přijde. Jsem žena, proto samozřejmě toužím po svém velkém dni v nádherných šatech.)

CO MĚ MÁLEM ZNIČILO
Jednou mě Gabča vzala na pilates. Myslel jsem, že umřu. Nebo se aspoň propadnu hanbou. Plný sál ženských, které na rozdíl ode mě jely celou dobu totální bomby a navíc byly některé o několik desítek let starší. Já zničený a vedle mě pořád čerstvě vypadající šedesátnice.
(Gabriela: A tak už se mnou nechodí a každý se držíme svých tréninků.)

KDO JE DÉLE V KOUPELNĚ
V tomhle je u nás svět v pořádku, takže Gabča.
(Gabriela: No...)
Co?
(Gabriela: Kdybych se líčila jinde než v koupelně, řekla bych, že ty. Péťa totiž miluje dlouhé sprchy. Ale péče o sebe je určitě moje doména.)
Když jsem dělal modela, ve volnu mě obtěžovalo se jakkoli upravovat a vydrželo mi to doteď.

Petr Havránek a Gabriela Gašpárová
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek v reality show Are You The One? Česko (2026)
Gabriela Gašpárová a Petr Havránek - první díl reality show Are You The One? Česko (2026)
26 fotografií

MŮJ NEJTĚŽŠÍ ŽIVOTNÍ OKAMŽIK
V šestnácti mi nečekaně umřel táta, což s člověkem zamává. Tahle tragédie se potkala s tím, že jsem se začal živit modelingem, a tudíž pořád jen cestoval. Na jednu stranu bylo těžké opustit nejbližší, na druhou mi to pomohlo, protože jsem od všeho utekl. Myslím, že protnutí těchto dvou událostí mě přimělo dřív dospět.

PROČ UŽ NEDĚLÁM MODELA
Odradilo mě to, co mě zpočátku nejvíc bavilo – cestování. Svého času jsem bez přehánění skoro obden seděl v letadle. Jak člověk stárne, je to stále míň snesitelné. S osobním životem se téměř můžete rozloučit. A protože v Česku se modeling na nejvyšší úrovni dělat nedá, nechal jsem toho úplně.

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