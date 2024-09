Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Do poslední chvíle držela za ruku svého sedmdesátiletého tátu, hudebního skladatele Petra Hapku, který před deseti lety zemřel ve svém domě na Okoři. Teď Petra Hapková zpívá na koncertech jeho šansony. „Půl roku potom, co odešel, jsem najednou měla intenzivní, až fyzickou potřebu zpívat jeho věci. Asi jsem se z toho obrovského vnitřního smutku potřebovala vyzpívat. Byl to jediný způsob truchlení, jaký na mě fungoval,“ říká zpěvačka, která se narodila v Itálii.