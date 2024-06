Petr Čtvrtníček čeká, až mu dcera Anna Mercedes nabídne filmovou roli

„Ta role je nádherná. Jsem tam s Leošem Nohou. Hráli jsem pitomce na Shakespearovských slavnostech už před deseti lety a poměrně dlouho. A teď zase potřebovali sáhnout po dvojici osvědčených blbů, tak jsme tu nabídku rádi přijali a děkujeme za ni,“ prohlásil herec.

Hlavní postavu, navarského krále Ferdinanda, si zahraje Filip Březina, zatímco Petr Čtvrtníček dostal roli podvodného učitele Holofernese.

„Moje babička byla ředitelkou mateřské školy, kam jsem chodil a když jsem pak přešel na základku, tak tam byla ředitelkou a zároveň češtinářkou zase moje maminka. A já teď mám hrát učitele, který předstírá, že neumí číst a psát. Přitom já to uměl už ve třech letech! Když maminka doma opravovala sešity, houpala mě na klíně a nechtěně jsem se to naučil. Hned v první třídě jsem taky začal zlobit, protože jsem se neměl dál co učit. A teď mám dělat, že nic z toho neumím. Maminka to bude všechno sledovat z výšky, tak snad mi odpustí,“ naříká Čtvrtníček.

Petr Čtvrtníček a Václav Kopta na plakátu k představení Marná lásky snahy v klasických barvách Letních shakespearovských slavností

Jinak si ale pochvaluje, že bude v tak zajímavé herecké společnosti. Vyhlíží netrpělivě premiéru i další reprízy, které jsou plánovány nejen na Pražském hradě. „Těším se z každé maličkosti, která by mohla vyjít. A když nevyjde, nekňourám. Devět let mi na Shakespearovských slavnostech bylo dobře, tak doufám, že tam ještě pár let vydržím,“ prozradil.

Když byl čas, objížděl v létě se svým pojízdným uzenářstvím festivaly nebo veteránské závody. To vše teď muselo ustoupit divadlu. Stejně jako v zimních měsících. „Přes zimu má být člověk u kamen nebo u moře. Dost na tom, že tu směs, která pak jde do střívek, musíte udržovat v pořádném chladu. I v létě člověk při té výrobě mrzne, tak ještě aby si to zpříjemňoval v zimě tím, že bude mrznout nejen od rukou, které tu hmotu zpracovávají, ale i od nohou. Ne, tohle ne,“ říká.

Stále hraje v Divadle Na zábradlí a v televizi je vidět v seriálu Jedna rodina. Další role, zejména filmové, by mu do budoucna mohla „přihrát“ jeho dcera Anna Mercedes. „Už jsme spolu hráli v Andělu páně 2, ale nepotkali jsme se. Ona tam měla hlavní roli a já asi třívteřinový záběr jako svatý Petr u brány, když jsem měl přijmout Jiřinu Bohdalovou do nebe. Ale do budoucna se tomu ani jeden nebráníme. Anička teď studuje produkci na FAMU, tak mi tu roli možná jednou dá a ještě se třeba ke mně jako herečka přidá,“ věří.

I když se zdálo, že ji zláká herectví vzhledem k tomu, že měla za sebou zkušenosti jak před kamerou, tak na divadle a navíc dlouho zpívala v souboru Dětská opera, nakonec dcera dala přednost praktičtějšímu oboru. „Je ve druhém ročníku a jsem na ni pyšný,“ říká její otec. „Dabuje filmy a pořád skvěle zpívá, dál se v tom všem vzdělává, akorát to nemá ve škole.“

Produkce byla její volba, nikdo ji do ní netlačil, i když její maminka Vlasta Čvrtníčková, původně herečka, se dnes taky věnuje tomuto oboru. „Na filmové produkci přijde Anička ke všemu, co má co do činění s filmem. Ať je to historie, autorské právo nebo odborné předměty. A není to úzce specializovaný obor, jako je kamera, střih a režie. Tady je u všeho, i u natáčení, všemu musí jako producent pochopitelně rozumět a pak si vybere, co bude dělat. Zatím je dobrá tady v tomhle, ale jestli chce být producentkou, to nevím,“ dodal Petr Čtvrtníček.