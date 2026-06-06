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Petr Čtvrtníček koupil dceři další mercedes. Jsem její jistota, říká

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Petr Čtvrtníček vychoval několik psů a jednu dceru. Poslední ze čtyřnohých přátel – Berta – se stejně jako dcera Anna Mercedes dostala na jeviště. Anna hrávala v Národním divadle v představení Audience u královny, Bertinou domovskou scénou je Divadlo Studio DVA.
Anna Mercedes Čtvrtníčková a Petr Čtvrtníček (11. září 2019)

Anna Mercedes Čtvrtníčková a Petr Čtvrtníček (11. září 2019) | foto: Profimedia.cz

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Eva Holubová a Petr Čtvrtníček v představení Mě nezadusíš
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Objevuje se po boku svého pána a Evy Holubové v inscenaci Mě nezadusíš. „Říkali jsme si s Evou, že není důvod, aby čekala v šatně, když může být s námi na jevišti. Proč by moje postava nemohla mít psa? Tak tam je s námi a dělá si co chce, stejně jako doma,“ vypráví Čtvrtníček.

Že s ní navzdory volnosti, kterou jí na scéně dává, nejsou žádné problémy, potvrzují i hlasy z divadla. Berta je prý disciplinovanější než leckterý herec! A nemá žádné speciální nároky. „Ona je chytrá dost od přírody, takže, jak se má chovat, velice intuitivně vycítila. A nemusel jsem ji nic učit. A vždycky je po večeři, takže diváci se nemusí bát, že je kousne. Do divadla přichází sytá,“ prozradil.

Petr Čtvrtníček a jeho pejsek Berta v představení Mě nezadusíš

Desetiletá fena labradorského retrívra herce doprovázela i na první čtenou zkoušku muzikálu Saturnin, který pro Divadlo Hybernia režíruje Tomáš Dianiška. „Je mojí společnicí, to je, jako když máte blechy. Mám ji pořád s sebou. V divadle je jako doma. Ví, co je potlesk, který doufám tady taky jednou zazní, a rozumí tomu, co je děkovačka. Ale v tomto představení na jeviště nepůjde, tak to s ní možná bude v zákulisí šít,“ vypráví herec.

V Saturninovi, k němuž napsal hudbu a texty písní Roman Říčař, hraje Čtvrtníček postavu dědy. „Dozrál jsem a konečně mi nabídli roli dědečka, ač v soukromém životě jím zatím nejsem. Ale snad se toho dožiju. Jsem za ni rád, zvlášť s touhle partou to bude hezký,“ řekl.

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V televizním seriálu z roku 1994 stejnou postavu ztvárnil Lubomír Lipský. „Dělal ho báječně, ale nemůžu ho přece kopírovat. Udělám, co mi Tomáš řekne. A až na mě houkne: ‚Mladej, dělej toho dědka pořádně!‘, tak se posnažím,“ prozradil s tím, že zpívání po něm naštěstí nikdo nechce. „Mám tam asi čtyři refrény ve dvou skladbách, ale žádné sólo. Oni moc dobře vědí, že mi nic takového nabídnout nemůžou, protože nejsem zpěvák. A herecké zpívání nenávidím.“

Eva Holubová a Petr Čtvrtníček v představení Mě nezadusíš

Labradoři provázejí Čtvrtníčkovu rodinu už více než třicet let. „Předtím jsme měli německého ovčáka, ale taky světlého, protože byl albín. Pak nějakou rotvajlerku, ale nejlepší jsou labradoři. Jsou velmi sociálně zdatní, rádi se učí a poslouží. My spolu máme takovou symbiózu. Ona umí všechno, co potřebuje. Ale že by mi zapnula televizi, napustila vanu, nebo vyndala prádlo z pračky, takovým kouskům jsem ji neučil,“ dodává.

V současné době je herec zahlcen prací před kamerou a v divadle. „Točím velký televizní projekt, ve kterém hraji policajta. Konečně někoho napadlo udělat něco o policistech, to tady dlouho nebylo,“ dodává ironicky. „Ale s režisérem Honzou Pachlem je radost pracovat.“ Navzdory komediálním vlohám, ale hraje vážnou postavu. „Je to seriózní major, moc se tam nezasměju,“ upřesňuje Čtvrtníček.

Dříve se zabýval i zpracováváním zabíjačky. „Teď mám tolik práce, že jsem řezničinu odsunul na druhou kolej. Nicméně ty mašiny mám. Akorát jsem je umyl, zamknul dílnu a teď čekám, až budu mít čas a chuť se do toho zase pustit. Hlavně ten chtíč musí být velký,“ říká.

Petr Čtvrtníček na čtené zkoušce muzikálu Saturnin (3. června 2026)

Před kamerou se nedávno potkal i s dcerou Annou Mercedes. Natočili komedii Dovolená v Českém ráji. „Hraje servírku v kempu, kde já provozuju hospodu,“ prozrazuje Čtvrtníček.

Anna Mercedes letos dělá bakaláře na FAMU, kde studuje produkci, a příští rok by měla pokračovat na UMPRUM. „Bude tam studovat management umění a designu. Jsem za ni šťastný,“ říká hrdý otec.

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Dcera zpívala v Dětské opeře, teď dabuje (Stranger Things), občas hraje (Anděl Páně 2, Špindl 2, Kriminálka Anděl), nazpívala písničky s Lajfrem... „Chvíli byla i na druhé straně kamery, když šla na FAMU. Ráda poznává filmový proces z různých stran,“ říká herec. „Mně se líbí všechno, co dělá. Zatím jsem nezaznamenal nic, u čeho bych mohl třeba jenom pozvednout obočí. Je skvělá, vede si dobře.“

František Ringo Čech, Matěj Čech, Petr Čtvrtníček, Anna Mercedes Čtvrtníčková, David Prachař a František Prachař v klipu NEPO

Přesto v civilní profesi žádnou jistotu nespatřuje. „Jistého má mě. Kdo jiný by jí kupoval mercedesy, telefony a počítače? Už jsem jí dal druhého mercedesa, ale teď bude mít chvíli pauzu, protože to auto je příliš skvělé, než abychom ho zase měnili. Takže jistotu má ve mně, v mámě a na zbytek si už musí přijít sama, chytrá je na to dost,“ uzavírá.

Dceru prý pojmenovali Anna Mercedes, aby budoucí nápadníci věděli, kterým směrem se ohledně darů ubírat.

25. června 2021
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