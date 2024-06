Brankář Petr Čech promluvil o smrti bratra. Původně je z trojčat

„Měli jsme být dvojčata, ale narodili jsme se tři. Nejdřív Michal, kterého doktoři na ultrazvuku přehlédli,“ řekl Petr Čech. „Michal se narodil zdravý. Ale potom dostal těžkou nemoc, zánět mozkových blan, a ve věku dvou let zemřel.“

Sportovec, který si soukromí střeží, v rozhovorech vždy zmiňoval jen své dvě sestry, o čtyři roky starší Markétu a stejně starou Šárku. O bratrovi záměrně nemluvil kvůli rodičům.

„Já to nikdy nezmiňoval. Bral jsem to jako ochranu pro rodiče, že to nemusí nikde být vidět. Při každém přestupu by se to někde objevilo a omílalo. Vždy jsem říkal, že jsem z dvojčat. Zbyl jsem já se Šárkou, mojí sestrou. Pro rodiče to nikdy nebylo jednoduché se s tou ztrátou vyrovnat,“ prozradil už loni.

Bývalý fotbalový brankář se nicméně o svém bratrovi zmínil už v roce 2018 ve své autobiografii Můj život – Od kolébky ke slávě, kterou napsal s Janem Paličkou.

„Zůstává mi jen matná vzpomínka a pár fotek, na kterých mu máma podepírá hlavu. Naši z toho byli dlouho špatní a nikdy o tom před námi nemluvili. Byla to strašná rána. Já to moc nevnímal. Až později, když jsme bráškovi chodili na hrob dávat kytičku. Nebo ho pozdravit na naše společné narozeniny nebo na Vánoce,“ napsal v knize.

Petr Čech ukončil fotbalovou kariéru v roce 2019. Nyní je z něj ve Velké Británii hokejový gólman. S manželkou Martinou, kterou si vzal v roce 2003, mají dceru Adélu a syna Damiána.