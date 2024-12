Petr Bende bude trojnásobným otcem, zprávu o dítěti oznámil videoklipem

„Moc se těším na další přírůstek do rodiny. Co to bude, si zatím necháme pro sebe,“ oznámil Bende fanouškům s vydáním nového klipu.

„Mám šťastné životní období, a to jak hudebně, tak i v osobním životě. Báječné partnerské a domácí zázemí díky mé úžasné přítelkyni, skvělé a šikovné syny, kapelu, která se mnou jde společnou cestou, a neutuchající chuť tvořit, psát nové písně a koncertovat,“ sdělil zpěvák.

V současné objíždí Česko se svými tradičními vánočními koncerty, na nichž zazní kromě tradičních hitů i nové písně jako je Pár tajných souřadnic, k níž Bende složil hudbu a text napsal básník Tomáš Tajchner.

Petr Bende byl jednou ženatý. S exmanželkou Zuzanou má syny Matyase (16) a Maxe (14). Rozvedli se v roce 2020, ale s manželkou žili odděleně od roku 2015. S novou přítelkyní se poprvé ukázal na veřejnosti loni v říjnu.