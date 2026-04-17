Vypadal jako zavalitý dobrák, který si libuje v nečinnosti, ve skutečnosti měl život překvapivě rušný. Jeho otec pracoval jako tajný agent a sám Peter jen těsně unikl atentátu.
Herec proslul mnoha kontroverzními výroky, někdy šel vyloženě proti proudu, ale povahu komika a muže s velkým smyslem pro humor nikdy nezapřel. „Celý život jsem neodvolatelně zasnoubený se smíchem, jehož zvuk mi vždycky připadal jako ta nejcivilizovanější hudba na světě,“ tvrdil. Jindy zase pronesl: „Komedie je pouze vtipný způsob, jak být vážný.“
Ostře se stavěl proti Margaret Thatcherové. „Proč jsem na ni tak alergický? To je jednoduché. Jsem feminista a ona není.“