„Pan Peter Phillips, syn Její královské Výsosti princezny Anny a kapitána Marka Phillipse, a slečna Harriet Sperlingová, dcera zesnulého pana Ruperta Sanderse a paní Mary Sandersové z Gloucestershire, potvrdili své oficiální zasnoubení,“ píše se v prohlášení.
Text dále pokračuje tím, že radostná novinka vzbudila nadšení u obou rodin. A to včetně krále Karla III. s královnou Camillou, i následníka trůnu a ženichova bratrance, prince Williama s manželkou Kate.
Peter Phillips a Harriet Sperlingová se začali objevovat na veřejnosti v roce 2024. Jejich první společné vystoupení bylo na jezdecké soutěži Badminton Horse Trials, kde podpořili Peterovu sestru Zaru Tindallovou. V následujících měsících se zúčastnili i dalších společenských a královských událostí včetně letošních dostihů Royal Ascot, kde Harriet spatřena mimo jiné během přípitku s královským párem.
Redaktorka magazínu Hello! Emily Nashová naznačila, že královská rodina Harriet vřele přijala. Už z její účasti na královském procesí během dostihů mnozí usuzovali, že zásnuby jsou jen otázkou času.
Fotograf James Whatling, který pár opakovaně zachytil na oficiálních akcích, k tomu dodal: „Na tuhle zprávu jsme čekali. Když tenhle pár chvíli sledujete, nemůžete si nevšimnout, jak blízcí si jsou – jsou velmi kontaktní a zjevně do sebe hluboce zamilovaní.“
Harriet Sperlingová je svobodnou matkou dcery jménem Georgia, přičemž v minulosti otevřeně hovořila o výzvách, které mateřství bez partnera přináší.
Peter Phillips, který je 19. v pořadí nástupnictví na britský trůn, byl dříve ženatý s Autumn Kelly. Mají spolu dvě dcery – Savannah a Islu. Manželství skončilo rozvodem v roce 2021, přičemž oba rodiče zůstali žít v Gloucestershire kvůli společné péči o děti.
