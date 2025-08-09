Další královská svatba. Syn princezny Anny se bude znovu ženit

Synovec krále Karla III. Peter Phillips (47) oznámil zásnuby. Jeho vyvolenou se stala dětská lékařka Harriet Sperlingová (45). Bude to již druhá svatba nejstaršího vnuka zesnulé královny Alžběty II. Datum veselky zatím stanoveno nebylo.
Princezna Anna, Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17....

Princezna Anna, Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Peter Phillips a Harriet Sperlingová na Wimbledonu (9. července 2025)
Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (19. června 2025)
Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (17. června 2025)
Peter Phillips a Harriet Sperlingová oznámili zásnuby 1. srpna 2025.
„Pan Peter Phillips, syn Její královské Výsosti princezny Anny a kapitána Marka Phillipse, a slečna Harriet Sperlingová, dcera zesnulého pana Ruperta Sanderse a paní Mary Sandersové z Gloucestershire, potvrdili své oficiální zasnoubení,“ píše se v prohlášení.

Text dále pokračuje tím, že radostná novinka vzbudila nadšení u obou rodin. A to včetně krále Karla III. s královnou Camillou, i následníka trůnu a ženichova bratrance, prince Williama s manželkou Kate.

Peter Phillips a Harriet Sperlingová se začali objevovat na veřejnosti v roce 2024. Jejich první společné vystoupení bylo na jezdecké soutěži Badminton Horse Trials, kde podpořili Peterovu sestru Zaru Tindallovou. V následujících měsících se zúčastnili i dalších společenských a královských událostí včetně letošních dostihů Royal Ascot, kde Harriet spatřena mimo jiné během přípitku s královským párem.

Redaktorka magazínu Hello! Emily Nashová naznačila, že královská rodina Harriet vřele přijala. Už z její účasti na královském procesí během dostihů mnozí usuzovali, že zásnuby jsou jen otázkou času.

Harriet Sperlingová a Peter Phillips na dostizích v Ascotu (19. června 2025)

Fotograf James Whatling, který pár opakovaně zachytil na oficiálních akcích, k tomu dodal: „Na tuhle zprávu jsme čekali. Když tenhle pár chvíli sledujete, nemůžete si nevšimnout, jak blízcí si jsou – jsou velmi kontaktní a zjevně do sebe hluboce zamilovaní.“

Harriet Sperlingová je svobodnou matkou dcery jménem Georgia, přičemž v minulosti otevřeně hovořila o výzvách, které mateřství bez partnera přináší.

Peter Phillips, který je 19. v pořadí nástupnictví na britský trůn, byl dříve ženatý s Autumn Kelly. Mají spolu dvě dcery – Savannah a Islu. Manželství skončilo rozvodem v roce 2021, přičemž oba rodiče zůstali žít v Gloucestershire kvůli společné péči o děti.

