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Novomanželům pršelo štěstí. Ani déšť neodradil svatební hosty na veselce syna princezny Anny Petera Phillipse a Harriet Sperlingové. Mezi pozvanými nechyběl ani král Karel III. s chotí Camillou, nebo ženichův bratranec a následník britského trůnu princ William s manželkou Kate.
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Nevěsta při příchodu do kostela Všech svatých ve vesničce Kemble nedalo anglického Cirencesteru.
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Harriet Sperlingová si za družičky vybrala svoji dceru Georginu a dcery ženicha Petera Phillipse z prvního manželství Savannah a Islu.
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Syn princezny Anny a bývalá dětská zdravotní sestra spolu začali chodit v roce 2024 a veřejně se poprvé objevili na jezdeckých závodech Badminton Horse Trials v Gloucestershiru.
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Podle britských médií se pravděpodobně poznali prostřednictvím svých dcer, které se pohybovaly ve stejném sportovním prostředí.
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Letos v dubnu se navíc zúčastnila velikonočních oslav ve Windsoru, které jsou považovány především za rodinné setkání členů královské rodiny. Spolu s ní dorazila také její dcera Georgina. Britská média tehdy její účast označila za další důkaz, že se stala pevnou součástí širšího rodinného kruhu Windsorů.
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Mike Tindall na svatbě švagra Petera Phillipse a Harriet Sperlingové v Kemble (6. června 2026)
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Dorazili i další členové britské královské rodiny, jako vévodkyně z Edinburghu Sophie s manželem, princem Edwardem a synem, hrabětem z Wessexu Jamesem.
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Hrabě z Wessexu James a jeho rodiče vévodkyně z Edinburghu Sophie a princ Edward na svatbě Petera Phillipse a Harriet Sperlingové v Kemble (6. června 2026)
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Chybí sice ženichův strýc, bývalý princ Andrew, ale dorazily jeho dcery princezny Eugenie a Beatrice s manželi Edoardem Mapelli Mozzim a Jackem Brooksbankem.
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Královskou svatbu v Kemble si nenechali ujít příznivci královské rodiny, které neodradil ani déšť.
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Pro Petera Phillipse je to druhé manželství. V letech 2008 až 2021 byl ženatý s Autumn Kelly, s níž má dvě dcery. Harriet Sperlingová svou dceru řadu let vychovávala sama.
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Ženich Peter Phillips, nevěsta Harriet Sperlingová a družičky - Isla a Savannah Phillipsovy a Georgina Sperlingová.
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Princezna Anna na svatbě syna Petera Phillipse a Harriet Sperlingové v Kemble (6. června 2026)
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Zara Tindallová na svatbě bratra Petera Phillipse a Harriet Sperlingové v Kemble (6. června 2026)
Autor: Reuters
Princezna Kate a princ William na svatbě bratrance Petera Phillipse a Harriet Sperlingové v Kemble (6. června 2026)
Autor: Reuters