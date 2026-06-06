Královská svatba syna princezny Anny. Nechyběl král, ani Kate s Williamem

SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
SPECIÁL
Britská královská rodina
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...
Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...
Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...
Novou královnou krásy se stala dvaadvacetiletá Lucie Pisková. Vítězka Miss Czech Republic 2026 sdílela na Instagramu video „před a po“ profesionálním nalíčení rukou vizážistky. Mnozí muži byli...
Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...
Zkoušela leccos. Věnovala se modelingu, točila reportáže z večírků nebo na nich fotila, prodávala čepice. Nakonec je z ní podnikatelka v kosmetickém průmyslu. V prostorách pražské restaurace SOHO,...
Taneční mistr Zděnek Chlopčík (69) se po roční pauze vrací do poroty pořadu StarDance. V Show Jana Krause prozradil, že jeho ženu taková práce neláká. Dokonce přiznal, že není nadšená z toho, jak...
Novomanželům pršelo štěstí. Ani déšť neodradil svatební hosty na veselce syna princezny Anny Petera Phillipse a Harriet Sperlingové. Mezi pozvanými nechyběl ani král Karel III. s chotí Camillou, nebo...
Jedním z povahových rysů Alana Aldy (90) je vždy hovořit o všem s nadhledem a humorem. O to stejné se pokoušel také při debatě o svém zdraví a stárnutí. Hvězda seriálu M*A*S*H letos oslavila...
Před pár měsíci mu bylo osmdesát. Nevypadá na ně. Pořád má spoustu koncertů se svým letos padesátiletým YoYo Bandem. A pořád ho muzika i jeho rodina těší. Řeč je o Richardu Tesaříkovi.
Laura Rolins (18), které se přezdívá Lola, má za sebou maturitní ples. Pár záběry se pochlubila její maminka Dara Rolins, která na slavnostní večer vzala i svou sestru Janu Hádlovou-Rolincovou i...
Homer Gere (26) se po svém krátkém vystoupení v seriálu Euforie nečekaně stal hitem sociálních sítí. Syn Richarda Gerea a herečky Carey Lowellové se objevil v roli televizní hvězdy Dylana Reida a...
Petr Čtvrtníček vychoval několik psů a jednu dceru. Poslední ze čtyřnohých přátel – Berta – se stejně jako dcera Anna Mercedes dostala na jeviště. Anna hrávala v Národním divadle v představení...
Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. I když před půl rokem ohlásila Erika Stárková rozchod se svým partnerem, Peruáncem Césarem Chunkem, v nenávistném vztahu rozhodně nejsou. Díky němu a...
Karlos Vémola na sociálních sítích svým sledujícím přiblížil, jak je na tom s matkou svých dětí Lelou. Ta oslavila 37. narozeniny. Přestože bydlí každý zvlášť, kvůli dětem neplánují žádné rozbroje.
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
Herečka Jitka Smutná miluje divadlo, zpěv i práci před kamerou a stejně tak třeba i práci na zahradě nebo malbu obrazů v tichosti na své verandě. V současnosti natáčí seriál z prostředí OSPODu, který...
Norská korunní princezna Mette-Marit (52), které byla v roce 2018 diagnostikována plicní fibróza, byla po dalším zhoršení zdravotního stavu zapsána do registru čekatelů na transplantaci plic. V pátek...