Fanoušci Petera Pechy posílají dárky i jeho manželce Kateřině

Od pondělí do čtvrtka vstává v pět hodin kvůli práci v rádiu a v pátek, kdy moderuje Snídani na Nově, si budíček nastavuje ještě o hodinu dřív. Pokud má večer představení v divadle, dostane se do postele až kolem půlnoci. Přitom celý den něco dělá. Marně ji manžel nabádá, aby si na chvíli zdřímla.

„Říká mi pořád: Nauč se to, běž si na hodinku lehnout, strašně ti to pomůže. Ale já to neumím. Já bych měla pocit, že jsem ten den promrhala. Asi jsem blázen, mám to tak nastavené už od dětství. Pořád musím něco dělat, neustále něco vymýšlím. Ale vynahrazuji si to o víkendech, kdy se snažím dospat. A v týdnu, pokud večer nehraji, jdu do postele už v devět,“ říká Kateřina.

Peter Pecha a Kateřina Pechová (25. června 2024)

Její mateřskou scénou se stalo Divadlo Lucie Bílé, kde hraje ve všech muzikálových projektech. Zatím její poslední rolí je jeřábnice Áda v muzikálu Taťkové, který právě začíná zkoušet. „Moc se mi líbí popis pana režiséra, který zároveň napsal scénář k Taťkům, že Áda je největší chlap ze všech. Lidově řečeno, že má největší koule,“ prozrazuje Kateřina.

„Je to holka, která se s ničím moc nemaže, jezdí na motorce, ovládá bojová umění... Celkově je spíš drsňačka, což je pro mě něco nového. Ale nemůžu říct, že by to byl úplně protiúkol. I já dokážu být hodně přímá, stejně jako Áda. Ale ty moje kudrlinky často vzbuzují pocit naivky, takové holky od vedle…,“ říká Pechová.

Ve stejném muzikálu bude hrát i její manžel Peter. „Známe se od školy, tak jsme zvyklí potkávat se na jevišti. Je to pro nás naprosto přirozené. A máme to i rádi, protože po představení odcházíme společně a nečekáme doma jeden na druhého. Ten večer už máme strávený spolu, a to je fajn,“ vypráví Pechová. Ovšem jejich příprava na role se liší.

„Já bych chtěl, abychom se je učili společně, ale Kačce se do toho nechce. Ona si text zapamatuje nejlépe během zkoušek, kdežto já se musím připravovat doma a mám rád, když mi ho někdo nahazuje, pak mi to jde rychleji. Ale občas ji přemluvím a ona je tak hodná, že mi s tím pomáhá,“ přiznává Pecha.

Na první veřejnou prezentaci muzikálu se ovšem dostavil pozdě. „Bohužel, točil jsem davové scény, které jsem svým neumem nedokázal uspěchat,“ popisoval natáčení seriálu Kamarádi, do kterého právě naskakuje. „Hraji osobního strážce, takže budu takový trošku Kevin Costner. Na sobě mám černý oblek, kravatu a hlídám rodinu Majerů,“ prozrazuje.

V muzikálu Taťkové si zahraje zcela jiný charakter. Bude gayem. „Leo je rozvedený a právě prochází comming outem. Je to milý protiúkol, tahle role. Budu se s ní muset nějak poprat. Důležité je, aby z toho nevznikla karikatura, ale aby to bylo čisté, uvěřitelné a splnilo to svůj účel. Ale věřím, že pan Procházka nás povede správným směrem,“ říká držitel Ceny Thálie.

Homosexuála ztvárňuje i v Divadle Studio DVA v představení Vše o mužích. A v ostravském divadle Jiřího Myrona hraje v broadwayském hitu Kinky Boots postavu, která má zalíbení v trans kultuře a drag queen, byť její sexuální orientace není jasně definována. K roli patří i dámské šaty a boty na vysokých podpatcích, na kterých se musel naučit chodit.

Ale ať už hraje kdekoliv, dostává se mu ohromné přízně diváků. Dokonce občas větší, než sklízí na jevišti jeho žena. „Petr má moc hodné fanoušky, posílají dárky i mně!“ vypráví Kateřina. „To je pravda, teď jsem dostal po představení v Ostravě balíček, na kterém bylo napsáno Kateřina a v něm svíčky a čokoládky pro moji ženu,“ usmívá se Pecha.

„Snažím se hlídat si postavu, ale když to na mě přijde, klidně si sladké dám. Ale často čokoládami podarujeme další, protože nám jich přichází opravdu hodně. A ve dvou, to mi musí fanoušci prominout, se to sníst nedá. Tak jimi rádi potěšíme někoho dalšího,“ prozrazuje Kateřina.