Peter Nagy si stanovil denní normu šest tisíc kroků, udělá jich ale víc

„Rozdíly mezi Češkami a Slovenkami? Tak ty žádné nevidím, jedna je hezčí než druhá,“ hodnotí slovenský zpěvák půvaby něžného pohlaví. Myslím, že nám ve světě můžou závidět, protože Češky i Slovenky jsou velmi citlivé a oproti jiným ženám ve světě zatím neztrácejí důstojnost,“ dodává.

Na svém posledním albu Petrolej má písničku Fejky, v níž jasně vyjadřuje svůj názor. „Je o holkách, které se pořád jenom fotí a na Instagramu sbírají lajky, prostě si hledají hokejistu. A tím, že se takto vystavují, dovolují tisícům mužů osahávat je očima,“ vypráví.

„Předtím, než tuhle písničku s kapelou hrajeme, vždycky na pódiu říkám: „...stejně jako Martina z Martina, byla zvolena za Miss Zvolena. Budúcnosť má istú, že má hokejistu,“ usmívá se. Pořád se cítí být Čechoslovákem a používá oba jazyky.

A na rovinu říká, že zlatokopky nemá rád. „To jsou ty, kterým se nechce pracovat,“ dodává. Sám s nimi nikdy problém neměl, nešly po něm a to ani v době jeho největší slávy před čtyřiceti lety, kdy se stal Zlatým slavíkem. „Ony vědí, že jsem romantik, to je trošku jiná kategorie,“ usmívá se.

Peter Nagy má už šestašedesát, ale vypadá pořád mladistvě. Jeho věk prozrazují pouze dlouhé prošedivělé vlasy, které skrývá pod kloboukem. Těch má doma víc než čtyřicet. „Ten co mám právě na hlavě je z Bogoty, ušitý přímo pro mě. Všechny moje klobouky jsou speciálně vyrobené, nekupuji je v běžných obchodech,“ informuje. „Mám je z různých koutů světa, například z New Yorku, ale taky ze Slovenska, protože i tam je už vyrábějí na míru,“ dodává.

„Myslím, že klobouk je dominanta jak žen tak mužů, taková módní koruna. Líbí se mi, protože základem v této branži je být rozpoznatelný a zároveň se trošku odlišit,“ vysvětluje, proč si klobouk zvolil kdysi jako poznávací znamení.

„Je to i tím, že jsem odkojený hudbou sedmdesátých let. Muzikanti jako David Bowie, Deep Purple nebo Ozzy Osbourne vždycky měli nějakou image, byli zdobní. Protože v přírodě je zdobný samec, lépe zbarvený. Ale ony nám to ženy trošku ukradly, tak se to snažím vrátit zpátky,“ směje se.

Na zahradní party Petra Jandy přišel hodně extravagantně oblečený. „Klobouk mám z Bogoty, sako z Toronta, košili z Vídně, kalhoty z Austrálie a tenisky ze second handu,“ popisoval svůj kostým. „Pro muže je těžké najít něco elegantního a extravagantního zároveň, taková móda tu nefrčí. Na Slovensku se nosí aspoň mikina, kraťasy a tenisky, ale ta zdobnost tam není,“ posteskl si.

Petr Janda, Peter Nagy a Marta Jandová: 37. garden party Petra Jandy, tentokrát ve stylu cirkus, se konala 22. července 2025 na zahradě nahrávacího studia Propast, které se nachází kousek od Stříbrné Skalice)

Svůj model dokonce pojmenoval toreador de la Mancha. „Petr zadal dress code cirkus, tak jsem tady za krotitele,“ vysvětloval.

S cirkusovým světem je celkem dobře obeznámen, protože v dobách, kdy měl na Slovensku v televizi svůj pořad, dělal dokument o Kludských. „Od té doby vím, že to mají hodně těžké. Paní Kludská před představením prodávala vstupenky, potom šla žonglovat, o pauze nabízela cukrovou vatu, pak měla číslo s tygry a když představení skončilo a děti se chodily dívat na jejich zvířata do zoo, byla tam jako dozor. Připomínalo mi to nás muzikanty, když si sami nosíme zesilovače,“ směje se Nagy.

„Pamatuji se, jak mi jejich dcera vyprávěla, že si ani nemůže najít kluka, protože je každý měsíc v jiném městě,“ dodává.

Peter Nagy je hudební stálicí, která se fyzicky nemění. Na své kondici ale pracuje. „Každé ráno cvičím a mám zdravou stravu,“ prozrazuje. Občas si zajde i do fitka. A od té doby, co má dům a k němu obrovskou zahradu, ohání se i na ní. „Nic nepěstuji, mám tam jen okrasné dřeviny, ale starám se o ně sám. Stříhám živý plot, sekám…,“ pochvaluje si, že i touto formou se může udržovat v pohybu.

„Moje norma je šest tisíc kroků denně ale obvykle jich udělám deset tisíc. V podstatě jako číšník ve velké hospodě,“ směje se. U Petra Jandy na zahradní party zazpíval svoje nejznámější hity. Ty zazní i na jeho srpnových koncertech na hradě Špilberk, v Českých Budějovicích a také ve slovenských městech.