Na Slovensku v současnosti zažíváme normalizaci, říká režisér Peter Bebjak

Váš film Duchoň má velkou šanci uspět v kinech. Jak vás napadlo natočit tento snímek?

Napadlo nás to na základě velkého diváckého potenciálu. Duchoň je na Slovensku v současnosti obrovský fenomén a trvá to podle mě už víc jak deset let, kdy ho poslouchají mladí i staří. Vznikla dvě divadelní představení a vznikají i koncerty. Reklamy jsou narvané jeho písničkami a podle mě ho na Slovensku zná každý. V současnosti je tento rok rokem, kdy je pětasedmdesát let od jeho narození, čtyřicet let od jeho úmrtí, strhla se úplná „Duchoňmánie“.

Jak je možné, že někdo, kdo umřel v roce 1985, má pořád takový kult osobnosti, který spíše vídáme v USA?

On ho nemá stále. Už v 80. letech trošku zapadal. A po smrti už zájem o Karola Duchoně nebyl takřka žádný. Potom ale nastaly, ani to neumím přesně definovat, začaly se dělat jeho cover verze. Byla soutěž. Já osobně jsem slyšel písničku Mám ťa rád v podaní Adama Ďurici v nějakém pořadu a osobně jsem si vyhledal originál. Začal jsem znovu poslouchat Duchoně a pro mě to je vzpomínkový optimismus. Co mě ale nejvíc překvapilo, že mladá generace se k němu dostala a začala ho poslouchat. Tím pádem asi něco zajímavé na písničkách bude a možná jim přijde i zajímavý jeho krátký život. Třicet pět let a to, že ho mohou považovat za rebela té doby.

Delegace k filmu Duchoň ve Velkém sále Thermalu (7. července 2025)

Karel Duchoň prochází ve filmu šesti fázemi. To je hodně líčení, hodně protetik ve tváři herce. Chtěli jste to opravdu důkladně zmapovat i pro fanoušky, co si ho pamatují za jeho aktivní kariéry?

Bylo pro nás důležité i na základě jiných, světových filmů, se kterými jsme to nějak porovnávali, aby se herec, který bude hrát Duchoně podobal jistým způsobem na Duchoně. Nešli jsme vytvářet repliku jedna ku jedné, ale aby měl alespoň divák pocit, že se dívá na Karola Duchoně. To samé se týká i Gotta, proto ho hrál Vojta Kotek. Nám se líbil ten feeling, který z toho dokázal dostat ven. Tím pádem si ho lidi dokázali ztotožnit a proto má i různé fáze. Duchoň sám procházel obrovskými skoky, někdy byl absolutně velmi obézní, ale potom najednou začal brát léky a zhubl. A to je také samotný charakter osobnosti v rámci toho, jak žijete a jaká rozhodnutí děláte.

Nebudu opomíjet věci z vaše filmografie, ale máte na kontě i divácký hit Devadesátky. Tam sice byla kriminální zápletka, ale baví vás, když se nyní věnujete Duchoňovi, ale zároveň jste se podíval i do devadesátek, ten konzumní bizárek?

(smích) Konzumní bizárek... Co přesně myslíte tím konzumní bizárek? Jsou věci, které jsou jistým způsobem pro diváka zajímavé, ale ony jsou vždy způsobené dalšími kroky. Buď si je vyvolá společnost, anebo nějaká osobnost a ta najde cestu. Právě to veřejný bizár chce dělat. Ale pro mě sedmdesátá léta nejsou bizárek. Bizárky jsou v tom, že je to část normalizace. Pro mě je bizárek to, že na Slovensku v současnosti zažíváme normalizaci. Lidi přecházejí do autocenzury a rozhodují se, co mohou dělat, co budou dělat, anebo na co ví, že dostanou finance a na co určitě ví, že finance nedostanou a takové projekty odsouvají pryč.

Slovenského zpěváka Karola Duchoně ztvárnil Vladislav Plevčík.

Jjste pyšný na to, že můžete film Duchoň prezentovat v Karlových Varech? Jakých se vám dostalo zatím ohlasů?

Jsem absolutně rád, že jsou to Karlovy Vary, protože mám festival strašně rád. On není obrovský, ale má svoji sílu a mně se líbí, jak žije celá promenáda od Thermalu až po Pupp. Nežije jen festival, kinosály, ale přizpůsobilo se tomu celé město. A to, že tolerují, že do druhé a třetí ráno může hučet hudba. Mně to osobně vadí na hotelu. (smích) Ale líbí se mi, že na ten týden to lidé asi dokážou snést.

Jak to tady snášíte vy osobně, všechen ten shon a zájem?

Je to jeden týden. Mám rád, když mám nějaký projekt, který k tomu patří. Nemám rád pocit, že jen přijedu na festival a jedu se dívat, užívat si a popíjet. Mám rád, když je to pracovně spojené. Pro mě je to potřetí. Poprvé jsem tady byl s Učitelkou, kde jsem hrál, podruhé to byla Čára a toto je třetí film, který tu mohu prezentovat a jsem vděčný Karlu Ochovi, že si nás vybrali.