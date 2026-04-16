Je těžké sledovat porno, když jsem teď otcem, tvrdí Pete Davidson

Pete Davidson během svého vystoupení ve Fontainebleau v Las Vegas promluvil o tom, jak ho ovlivnilo, že se stal otcem. Komik se vrátil na pódium po pětiměsíční pauze a mluvil o změnách, které se s příchodem potomka nastaly.
„Mám malou holčičku. Je zvláštní mít malou holčičku,“ řekl podle Us Weekly. Davidson s nadsázkou dodal, že je pro něj jako otce občas těžké věnovat se některým svým dřívějším zvyklostem. „Je těžké sledovat porno… když je u toho,“ žertoval. „Ale stejně jsem to dělal. Prostě to přejdu,“ dodal vzápětí.
Partner modelky Elsie Hewittové zdůraznil, že si první měsíce otcovství užívá. „Je to hodně zábavné,“ uvedl s tím, že být poprvé rodičem je skvělé.
O otcovství promluvil už letos v lednu. Tehdy pro Us Weekly prohlásil, že dcera je pro něj největší dar. Přiznal také, že se jeho priority zásadně změnily. „Nic jiného pro mě není tak důležité, ani tak intenzivní jako kariéra, aktivity, setkávání s lidmi nebo to, co si o mně lidé myslí. Pořád chci dělat zajímavé věci, ale říkám si: Jak dlouho budu muset být pryč? Nebo: Stojí to vůbec za to?“ řekl.
Pochvaloval si také partnerku Elsie Hewittovou, která se podle něj role matky zhostila naprosto přirozeně. „Po celou dobu jsem si byl naprosto jistý a věděl jsem, že bude skvělá máma,“ prohlásil Davidson.
Popsal ji jako velmi pečující a uvedl, že ví přesně, co dělat, když dcera pláče. „Má takové malé triky, díky kterým se uvolní nebo zklidní, a je fakt fakt super se na to dívat,“ řekl.
V závěru se Davidson zamyslel i nad budoucností rodiny a přiznal, že ji plánují rozšířit. „Chceme, aby měla kamaráda. Líbí se nám představa, že by se stala starší sestrou,“ uvedl s tím, že představa dalšího dítěte mu ale momentálně přijde úplně šílená. „Porod je šílený zážitek, ale jakmile se to stane, je to povznášející. To, že mám tuhle malou bytost, je tak neuvěřitelné, že to ani nedokážu popsat,“ poznamenal Davidson.
Pete Davidson, americký komik známý ze Saturday Night Live, je proslulý svými vztahy s mnoha slavnými ženami. Mezi jeho partnerky patřily herečka Cazzie Davidová, zpěvačka Ariana Grande, se kterou byl i zasnouben. Chodil také s herečkami Kate Beckinsale a Margaret Qualley, modelkou Kaiou Gerberovou či herečkou Phoebe Dynevorovou. Jeho partnerkami byly také profesionální celebrita Kim Kardashianová, modelka Emily Ratajkowski a herečka a modelka Madelyn Cline.