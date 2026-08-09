Známý bloger Perez Hilton streamoval sebepoškozování. Utrpěl velkou ztrátu krve

Mario Armando Lavandeira je známý pod pseudonymem Perez Hilton a proslavil se na začátku milénia jako bloger, který zveřejňoval bulvární fotografie a nevybíravé články o celebritách a stal se jedním z prvních influencerů na sociálních sítích
Minulý týden ale své fanoušky vyděsil živým vysíláním na TikToku, v němž se objevil zakrvácený a s nožem v ruce. Systém TikToku vyhodnotil vysílání jako nevhodné a odeslal během několika minut zprávu moderátorovi, který následně stream zastavil. Stihlo ho však vidět hodně lidí, kteří zavolali na policii s oznámením pokusu o sebevraždu v přímém přenosu. Policie zasáhla a Perez Hilton skončil v nemocnici.
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Jeho rodina nyní popsala, že ztratil velké množství krve a jeho rekonvalescence bude dlouhá.
„Chceme potvrdit, že Perez zůstává hospitalizován na základě floridského zákona Baker Act,“ vysvětlila rodina v prohlášení, které umístila na stránku Perezhilton.com a upozornila tím na zákon, který ve Spojených státech umožňuje zadržet osobu za účelem posouzení duševního zdraví na dobu až 72 hodin.
„Perezův stav je i nadále vážný, ale stabilní. Utrpěl značnou ztrátu krve a další zranění, která si v nejbližších dnech vyžádají chirurgický zákrok,“ popsala rodina.
„Jeho léčba a zotavení budou dlouhým procesem,“ stojí v prohlášení s žádostí o respektování soukromí rodiny. Média a veřejnost totiž začala hlídkovat před jejich domem a snaží se zachytit snímek jeho dětí.
Rodina upozornila, že ačkoli si Perez Hilton nikdy nebral servítky s celebritami na svém blogu, vždy respektoval zásadu - žádné fotky dětí mimo veřejné akce, kde k tomu jejich rodiče dali svolení. O totéž žádají média i pro jeho děti - třináctiletého Maria, jedenáctiletou Miu a osmiletou Mayte.