Ve čtvrtek se na sociálních sítích začala šířit zpráva, že známý filmový producent je po smrti. O úmrtí měla podle Blesku informovat například Petra Nesvačilová.

„Takhle mě a Hani Vagnerů vyfotil Pepe Rafaj. Je to taková naše poslední fotka od Pepeho. Měla jsem ho moc ráda. Když jsme se potkali, mluvili jsme o filmech, filmech a filmech. Jeho energie byla neuvěřitelná. Nemohu tomu uvěřit. Upřímnou soustrast celé rodině Báry Vaculíkové,“ citovalo herečku zmíněné periodikum. Ta později příspěvek ze sociálních sítí smazala.

Bára Vaculíková sdílela o Velikonočním pondělí rodinné fotky z výletu na Moravu. (2025)

Ještě v pondělí přitom partnerka Rafaje, zpěvačka Bára Vaculíková sdílela na Facebooku společné fotografie z rodinného výletu. „Dopřáli jsme si Velikonoce jinak a vyrazili na košt na jižní Moravu. Letos ani jedno vajíčko, pomlázka, mazanec, nádivka. Žádné vaření, uklízení. Potřeba dodržování velikonočních tradic u mě letos vzala krapet za své,“ napsala.

„V pondělí odpoledne jsme ale přijeli domů a nedalo mi to, že jo. Kachna už je v troubě, vajíčka se vaří a do večeře budou i obarvená,“ dodala později Vaculíková v příspěvku z 21. dubna.

K informacím o náhlém úmrtí partnera se dcera herečky a zpěvačky Petry Černocké zatím nevyjádřila.

Na Pepeho Rafaje zavzpomínala i filmová producentka Eliška Kaplicky Fuchsová, která se s ním znala ze studií na FAMU a před lety sama přišla o manžela.

„Upřímnou soustrast celé rodině. Myslím na jeho ženu Báru Vaculíkovou a dceru, jak těžké to musí mít se s takto náhlou a nezvratnou zprávou vyrovnat. Bude to chtít čas. To, že ho už nemám šanci potkat na tomto světě, je pro mne zničující. Neumím si představit, jak kruté to musí být pro jeho nejbližší. Není to fér. Pepe, odpočívej v pokoji,“ napsala vdova po slavném architektovi Janu Kaplickém.

Vaculíková a Rafaj mají spolu čtrnáctiletou dceru Olivii Coco, která se už v dětském věku stala úspěšnou dabérkou. Nadabovala například hlavní roli v muzikálovém filmu Netflixu s názvem Matilda.

Rafaj se kromě práce producenta věnoval mimo jiné jakožto podnikatel také digitálním měnám, je jedním ze zakladatelů Sdružení pro digitální účtenky.

