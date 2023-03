Sexuální scény už točit nechci. Budu věrný manželce, říká hvězda seriálu You

„Šlo o můj vlastní požadavek. Už nechci točit sexuální scény. Zeptal jsem se proto přímo producentky a tvůrkyně seriálu Sery Gambleové, zda by to bylo možné. K tomuto rozhodnutí jsem popravdě dospěl už dávno předtím, než jsem do tohoto seriálu vůbec šel. Akorát jsem to nejspíš nikdy předtím nezmiňoval veřejně,“ přiznává Penn Badgley v podcastu Podcrushed.

Důvodem jeho rozhodnutí je prý hlavně to, že chce zachovat úplnou věrnost své životní partnerce. S manželkou, zpěvačkou Domino Kirkeovou má dvouletého syna Jamese, vychovávají společně i jejího potomka z předchozího vztahu, čtrnáctiletého Cassia.

„Věrnost je pro mě důležitá v každém vztahu – a v manželství obzvlášť,“ vyjádřil se Badgley k tomu, proč nechce v natáčení intimních scén pokračovat.

„Samozřejmě moc dobře vím, že jsem podepsal smlouvu. Uvědomuji si, že jsem se tomuto seriálu naprosto upsal. Bylo mi jasné, že se z toho nemůžu chtít vyvázat úplně, tak jsem se zeptal spíše na to, o kolik méně takových otevřených intimních scén je tam možné mít,“ vysvětluje.

Naštěstí pro seriálovou hvězdu projevila Gambleová pro jeho rozhodnutí pochopení. „Ani nad tím nemrkla. Byla ráda, že jsem upřímný. Její reakce byla vlastně veskrze pozitivní. Ocenila mě za přímé jednání i za to, že k tomu přistupuji rozumně, načež mi vyhověla,“ raduje se herec.

Victoria Pedretti a Penn Badgley v druhé řadě seriálu You (2019)

Seriál You (Ty) patří mezi nejsledovanější počiny Netflixu. „Co se týká zápletky čtvrté série, diváci si asi u prvních dílů říkali, co se to sakra děje. Věřte mi, jen o pár epizod na to se seriál opět projeví ve své nejlepší formě. Myslím, že v osmé epizodě uvidíte Joea tak, jak jste jej dosud nikdy neviděli. Ten seriál zpracovává něco, co dosud nikdy nikde nebylo, a i proto podle mě stojí rozhodně za to,“ dodává Badgley.

Herec si nedávno založil profil na sociální síti TikTok, kde ho většina fanoušků nazývá „daddy“, tedy taťka (v tomto případě „charismatický sexuálně atraktivní muž ochranář“).

Stejné pocty se dostává i dalšímu v současnosti celosvětově velmi oblíbenému herci Pedro Pascalovi (47), představiteli Joela v seriálovém hitu The Last of Us z dílny HBO. Ten je z posedlosti dospívajících fanoušků velmi překvapen a vzkázal jim s humorem, že by se měli asi raději zaměřit například na mladšího zpěváka Harryho Stylese (29).

VIDEO: Penn Badgley je hlavní hvězdou seriálu Ty (trailer):