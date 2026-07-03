Penélope Cruzová patří dlouhodobě mezi nejkrásnější ženy filmového světa. Sama přitom opakovaně zdůrazňuje, že na vrásky neexistují žádné zázračné krémy a i díky nejlevnější kosmetice mohou všichni vypadat skvěle, pokud budou v jejím používání důslední.
Španělská herečka věnuje velkou pozornost každodenní péči o pleť. V minulosti magazínu Elle prozradila, že si občas dopřává kartáčování těla nasucho. „Občas si kartáčuji tělo nasucho. Pomáhá to odstraňovat toxiny,“ uvedla.
|
Odmítla jsem sexuální scény i nahotu a přišla o roli, říká Penélope Cruzová
Stejně důležité je podle ní důkladné odličování a pravidelná péče o pokožku. V rozhovoru pro Vogue ocenila také kosmetické značky, které ženám nedávají najevo, že musí za každou cenu bojovat proti stárnutí. „Líbí se mi, když kosmetická značka chce ženy oslavovat, místo aby v nich vyvolávala pocit, že na ně něco tlačí,“ vysvětlila.
Cruzová se navíc netají tím, že chce stárnout přirozeně. V rozhovoru pro deník The Independent uvedla, že vrásky bere jako přirozenou součást života. „Až mi bude osmdesát, chci se podívat do zrcadla a vidět osmdesátiletou ženu. Moje babička měla spoustu vrásek a každá z nich vyprávěla příběh. Chci prožít každý rok svého života takový, jaký je. Neznamená to, že jsem proti lidem, kteří podstoupí drobnou úpravu nebo plastickou operaci. Neodsuzuji je. Jen se mi nelíbí, když si ženy stěžují na stárnutí,“ svěřila se.
Základem jejího životního stylu je středomořská strava. K snídani si dopřává vejce a ovoce, jí hodně zeleniny, ryby i maso z volného chovu. Naopak se vyhýbá cukru, lepku i mléčným výrobkům. „Teď také piji velké množství vody, což jsem dřív nedělala,“ přiznala magazínu Elle.
Velkou změnou v jejím životě bylo také to, že před lety přestala kouřit. Alkohol pije jen výjimečně. „Alkohol už skoro nepiji a skončila jsem s kouřením. Nakonec mi to vůbec nechybí. Skončete s kouřením a alkoholem – to je podle mě opravdu zásadní krok k tomu, jak vypadat mladě a svěží,“ řekla časopisu InStyle.
Vedle zdravého jídelníčku pravidelně cvičí. Kombinuje silový trénink, kardio i bikram jógu. Neméně důležitý je pro ni dostatek spánku, meditace a psychická pohoda. „Krása přichází ve chvíli, kdy jsem klidná, uvolněná a vděčná za to, co mám,“ dodala herečka.