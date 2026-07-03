Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Skončete s kouřením a alkoholem, radí Cruzová, jak si udržet mladistvý vzhled

Autor:
  9:30
Penélope Cruzová se zúčastnila závěrečného ceremoniálu 79. ročníku filmového...

Penélope Cruzová se zúčastnila závěrečného ceremoniálu 79. ročníku filmového festivalu, který se konal 23. května 2026 ve francouzském Cannes. | foto: Profimedia.cz

Španělská herečka Penélope Cruzová se zúčastnila losangeleské premiéry filmu...
Penélope Cruzová (Los Angeles, 12. prosince 2023)
Penélope Cruzová
Penelope Cruzová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025)
69 fotografií
Španělka Penélope Cruzová (52) zaujala na premiéře filmu The Invite svěžím a mladistvým vzhledem. Oscarová herečka už léta tvrdí, že žádný tajný recept na krásu nemá. Sází hlavně na zdravý životní styl, kvalitní spánek a pravidelný pohyb.

Penélope Cruzová patří dlouhodobě mezi nejkrásnější ženy filmového světa. Sama přitom opakovaně zdůrazňuje, že na vrásky neexistují žádné zázračné krémy a i díky nejlevnější kosmetice mohou všichni vypadat skvěle, pokud budou v jejím používání důslední.

Španělská herečka věnuje velkou pozornost každodenní péči o pleť. V minulosti magazínu Elle prozradila, že si občas dopřává kartáčování těla nasucho. „Občas si kartáčuji tělo nasucho. Pomáhá to odstraňovat toxiny,“ uvedla.

Odmítla jsem sexuální scény i nahotu a přišla o roli, říká Penélope Cruzová

Stejně důležité je podle ní důkladné odličování a pravidelná péče o pokožku. V rozhovoru pro Vogue ocenila také kosmetické značky, které ženám nedávají najevo, že musí za každou cenu bojovat proti stárnutí. „Líbí se mi, když kosmetická značka chce ženy oslavovat, místo aby v nich vyvolávala pocit, že na ně něco tlačí,“ vysvětlila.

Cruzová se navíc netají tím, že chce stárnout přirozeně. V rozhovoru pro deník The Independent uvedla, že vrásky bere jako přirozenou součást života. „Až mi bude osmdesát, chci se podívat do zrcadla a vidět osmdesátiletou ženu. Moje babička měla spoustu vrásek a každá z nich vyprávěla příběh. Chci prožít každý rok svého života takový, jaký je. Neznamená to, že jsem proti lidem, kteří podstoupí drobnou úpravu nebo plastickou operaci. Neodsuzuji je. Jen se mi nelíbí, když si ženy stěžují na stárnutí,“ svěřila se.

Penélope Cruzová se zúčastnila závěrečného ceremoniálu 79. ročníku filmového festivalu, který se konal 23. května 2026 ve francouzském Cannes.
Španělská herečka Penélope Cruzová se zúčastnila losangeleské premiéry filmu The Invite, která se konala 23. června 2026 v kině Directors Guild of America Theater v Los Angeles.
Penélope Cruzová (Los Angeles, 12. prosince 2023)
Penélope Cruzová
69 fotografií

Základem jejího životního stylu je středomořská strava. K snídani si dopřává vejce a ovoce, jí hodně zeleniny, ryby i maso z volného chovu. Naopak se vyhýbá cukru, lepku i mléčným výrobkům. „Teď také piji velké množství vody, což jsem dřív nedělala,“ přiznala magazínu Elle.

Velkou změnou v jejím životě bylo také to, že před lety přestala kouřit. Alkohol pije jen výjimečně. „Alkohol už skoro nepiji a skončila jsem s kouřením. Nakonec mi to vůbec nechybí. Skončete s kouřením a alkoholem – to je podle mě opravdu zásadní krok k tomu, jak vypadat mladě a svěží,“ řekla časopisu InStyle.

Vedle zdravého jídelníčku pravidelně cvičí. Kombinuje silový trénink, kardio i bikram jógu. Neméně důležitý je pro ni dostatek spánku, meditace a psychická pohoda. „Krása přichází ve chvíli, kdy jsem klidná, uvolněná a vděčná za to, co mám,“ dodala herečka.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...

Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

Klára Pollertová-Trojanová se znovu vdala. Změnila si i příjmení

Klára Pollertová-Trojanová s novým přítelem na křtu kuchařky Romana Vaňka...

Herečka Klára Pollertová-Trojanová překvapila fanoušky oznámením o své svatbě. Vzala si architekta Michala Havelku. Svůj vztah oficiálně potvrdili před dvěma lety.

Skončete s kouřením a alkoholem, radí Cruzová, jak si udržet mladistvý vzhled

Penélope Cruzová se zúčastnila závěrečného ceremoniálu 79. ročníku filmového...

Španělka Penélope Cruzová (52) zaujala na premiéře filmu The Invite svěžím a mladistvým vzhledem. Oscarová herečka už léta tvrdí, že žádný tajný recept na krásu nemá. Sází hlavně na zdravý životní...

3. července 2026  9:30

Třiadvacetiletá miss zahynula při zemětřesení. Našli ji pod troskami vedle partnera

Venezuelská modelka a miss Skarlent Rodríguezová (2026)

Teprve třiadvacetiletá venezuelská modelka a vítězka soutěže krásy Skarlent Rodríguezová zemřela při ničivém zemětřesení, které zasáhlo Venezuelu. Záchranáři po několika dnech našli její tělo pod...

3. července 2026  8:47

Už jsou svoji. Taylor Swift a Travis Kelce uzavřeli sňatek ještě před megaoslavou

Taylor Swift a Travis Kelce oznámili své zasnoubení 26. srpna 2025.

Americká popová hvězda Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce úředně uzavřeli sňatek ještě před svatebními oslavami v Madison Square Garden. Ty mají vyvrcholit v pátek večer amerického...

3. července 2026  7:51

O vztah je třeba stále pečovat a nenechávat ho na volnoběh, říká Táňa Pauhofová

Herečka Táňa Pauhofová

Táňa Pauhofová (42) v rozhovoru pro iDNES.cz přiznává, že mateřství jí obrátilo život vzhůru nohama. Herečka promluvila o péči o vlasy, návratu do práce, podpoře manžela i tchyně nebo o tom, proč už...

3. července 2026

Rozchody nejsou selháním, měli bychom je oslavovat, míní Jennifer Lopezová

Jennifer Lopezová v New Yorku (2. června 2026)

Jennifer Lopezová (56) je přesvědčená, že rozchod není důvodem ke smutku, ale naopak příležitostí k novému začátku. O svém pohledu promluvila v pořadu Subway Takes, kde vysvětlila, proč by podle ní...

3. července 2026

Písně tvořím sama, radit si nenechám. Mluvit o rodině už mě nudí, říká Rozálie

Premium
Rozálie Havelková. Má za sebou turné, před sebou velký koncert a spoustu...

Má za sebou turné, před sebou velký koncert a spoustu vystoupení. Fanoušků zpěvačky Rozálie přibývá, přitom většina z nich nedokáže její hudební styl pojmenovat. Co to je? Kabaret? Šanson? Cirkus? Je...

2. července 2026

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

2. července 2026  18:23

Kristen Bellová si užívá Prahu. Kdysi jsem se tu rád opíjel, přiznal hereččin muž

Kristen Bellová na udílení Actor Awards v Los Angeles (1. března 2026)

Herečka Kristen Bellová (45) tráví s manželem Daxem Shepardem (51) a jejich dcerami několik dní v Praze. Zatímco ona nadšeně objevuje krásy české metropole, její muž zavzpomínal na dobu, kdy sem...

2. července 2026  12:40

Bývalá potížistka Lindsay Lohanová slaví 40. Plastiky ji změnily, míní fanoušci

Lindsay Lohanová nyní a před zákroky

Filmová a televizní herečka Lindsay Lohanová, která se narodila 2. července 1986, na sebe poprvé výrazněji upozornila rolemi ve snímcích Mezi námi děvčaty (2003) a Protivný sprostý holky z roku 2004....

2. července 2026  12:02

Móda z Varů: Geislerová i Peštová jako světové hvězdy. Komu se daří méně?

Móda z Varů (2021)

Ani během blížícího se 60. ročníku karlovarského filmového festivalu nebude nouze o módu. Červené koberce na zahájení či ukončení filmového svátku nabízí inspiraci z řad známých tváří. Komu se v...

2. července 2026  11:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Měly jsme s Amber milostné pletky, prozradila Delevingne o bývalce Deppa a Muska

Cara Delevingne na Met Gala (New York, 2. května 2022)

Britská modelka a herečka Cara Delevingne (33) poprvé veřejně potvrdila, že měla romantický vztah s herečkou Amber Heardovou (40). O svém soukromí promluvila v podcastu britského novináře Louise...

2. července 2026  9:59

Zhrzená ženská, napsal Hájek o exmanželce Belohorcové a ukázal novou lásku

Aleksandra Kango na Instagramu

Podnikatel Vlastimil „Vlasta“ Hájek (51) poprvé veřejně představil svou novou partnerku Aleksandru Kango, která byla v minulosti spojována s rozpadem jeho manželství se slovenskou moderátorkou...

2. července 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.