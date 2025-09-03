Drsný klaďas Pedro Pascal. Jaký je ve skutečnosti? Přezdívku taťka bere s humorem

Premium

Fotogalerie 13

Pedro Pascal v Londýně (13. listopadu 2024) | foto: AP

Autor:
  17:00
Charismatický Pedro Pascal je momentálně naprostým miláčkem filmového a seriálového světa. Ne nadarmo si na internetu vysloužil přezdívku pan fantastický. Proč vlastně tohohle chlapíka s knírkem všichni zbožňují?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Narodil se před půl stoletím v jihoamerickém Chile a brzy poté jeho rodina kvůli režimu prezidenta Augusta Pinocheta emigrovala do Dánska, odkud se brzy nato přesunula do USA, tehdy země přistěhovalcům zaslíbené.

„Jsem imigrant. Mí rodiče jsou uprchlíci z Chile. Utekli jsme před diktátorským režimem a měl jsem to privilegium vyrůstat v USA. Kdyby to tak nebylo, nevím, co by se s námi dělo,“ řekl novinářům v květnu v Cannes, když se ho ptali na jeho názor na současnou situaci v Americe, kde přibývá deportací cizinců. „Chci, aby byli lidé v bezpečí a pod ochranou. Chci stát na správné straně dějin,“ dodal.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

Ze sirotka hvězdou Hollywoodu. Herecký talent Ingrid Bergmanové byl jedinečný

Premium

Málokomu se stane, aby zemřel v den svých narozenin. Slavná švédská herečka Ingrid Bergmanová to tak měla. Na den 29. srpna připadlo 110. výročí jejího narození, zároveň před 43 lety odešla na...

3. září 2025

Drsný klaďas Pedro Pascal. Jaký je ve skutečnosti? Přezdívku taťka bere s humorem

Premium

Charismatický Pedro Pascal je momentálně naprostým miláčkem filmového a seriálového světa. Ne nadarmo si na internetu vysloužil přezdívku pan fantastický. Proč vlastně tohohle chlapíka s knírkem...

3. září 2025

Dát dětem telefony je jako zneužívání, říká zpěvák Robbie Williams

Robbie Williams (51) má s manželkou Aydou Fieldovou (46) čtyři děti. Zpěvák nedávno prozradil, že svým potomkům zakázal mobilní telefony, protože je považuje za drogu a jejich používání za formu...

3. září 2025  11:46

Bývalka mladého Beckhama se vdala. Herečka Moretzová si vzala modelku

Chloë Grace Moretzová (28) si vzala modelku Kate Harrisonovou (34). Herečka a modelka spolu začaly chodit v roce 2018, zasnoubení oznámily 1. ledna letošního roku a poslední srpnový víkend se konala...

3. září 2025  9:21

Děti Alaina Delona se přou o dědictví. Otec při psaní závěti prý nebyl duševně způsobilý

Rok po smrti francouzského herce Alaina Delona se jeho tři děti přou o dědictví. Jádrem sporu je otázka, jestli je platný dodatek k závěti. Nejmladší syn renomovaného francouzského herce Alain-Fabien...

3. září 2025  7:08

Partnerce jsem tajil, že točím s exmanželkou, přiznal Miroslav Etzler

Miroslav Etzler (60) v seriálu Polabí hraje se svou bývalou manželkou Vilmou Cibulkovou (62). Dokonce hrají manžele. V Show Jana Krause prozradil, že své partnerce to dlouhou dobu tajil.

3. září 2025

Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Britský herec a člen skupiny Monty Python Michael Palin byl spolu s filmovým štábem zadržen ozbrojenou milicí ve Venezuele poté, co se pokusili natočit záběry sochy bývalého vůdce Huga Cháveze.

3. září 2025

Ester zpívá z rodiny nejlíp, přitom to vůbec nepotřebuje, čílí se Janek Ledecký

Janek Ledecký (63) se rozpovídal o svých dětech Jonášovi i Ester a prozradil, čím ho slavná dcera naposledy rozbrečela. U Honzy Dědka ale zavzpomínal i na to, jak utíkal před vojnou. Po střední škole...

2. září 2025  14:39

Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik

Herečka Sarah Haváčová (35), známá mimo jiné coby manželka esesáka Grubera ze seriálu Zlatá labuť, absolvovala vojenský výcvik. Spolu se sestrou Terezií (25) pak složily přísahu, s čímž se herečka...

2. září 2025  13:15

Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

Čtyřiatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty nyní vyfotili na veřejnosti s miminkem. Sestry, ani...

2. září 2025  11:30

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově...

2. září 2025  9:13

Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem

Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane...

2. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.