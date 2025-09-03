Drsný klaďas Pedro Pascal. Jaký je ve skutečnosti? Přezdívku taťka bere s humorem

Narodil se před půl stoletím v jihoamerickém Chile a brzy poté jeho rodina kvůli režimu prezidenta Augusta Pinocheta emigrovala do Dánska, odkud se brzy nato přesunula do USA, tehdy země přistěhovalcům zaslíbené.
„Jsem imigrant. Mí rodiče jsou uprchlíci z Chile. Utekli jsme před diktátorským režimem a měl jsem to privilegium vyrůstat v USA. Kdyby to tak nebylo, nevím, co by se s námi dělo,“ řekl novinářům v květnu v Cannes, když se ho ptali na jeho názor na současnou situaci v Americe, kde přibývá deportací cizinců. „Chci, aby byli lidé v bezpečí a pod ochranou. Chci stát na správné straně dějin,“ dodal.