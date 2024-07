Adoptovaný syn Angeliny Jolie měl nehodu na elektrokole, skončil v nemocnici

Pax jel kolem páté hodiny odpoledne po Los Feliz Boulevard v Los Angeles na svém elektrokole a narazil do zadní části auta, které stálo na červené na semaforu. Syn Angeliny Jolie a Brada Pitta, který neměl v době nehody na hlavě bezpečnostní helmu, byl poté převezen do nedaleké nemocnice.

Kolemjdoucí uvedli, že po nárazu do auta měl Pax viditelně poraněnou hlavu. Lékaři se obávali krvácení do mozku, ale to bylo na rezonanci vyloučeno. Podle deníku New York Post je ve stabilizovaném stavu a během úterý by měl být z nemocnice propuštěn do domácího léčení.

Paxe Thiena opustila drogově závislá matka jako novorozence a Angelina Jolie ho adoptovala ve Vietnamu v roce 2007, když mu byly tři roky. Brad Pitt ho adoptoval o rok později.

Právě Pax vystoupil v minulosti proti svému adoptivnímu otci nejostřeji. Na Instagramu ho v jednom z příspěvků nazval „prvotřídním de**lem“, který všem ničí život“.

„Udělal jsi ze životů mých nejbližších nepřetržité peklo. Můžeš o sobě říkat světu, co chceš, ale pravda jednou vyjde najevo. Tak šťastný Den otců, ty zatracené příšerné lidské stvoření,“ napsal kdysi.

Jolie a Pitt se rozešli v roce 2016. Rozvod byl uzavřen o tři roky později, dosud ale vedou soudní spory o majetek a opatrovnictví dětí. To připadá Angelině Jolie, která tvrdí, že Pitt ji i děti opakovaně fyzicky a psychicky týral.

VIDEO: Herečka Angelina Jolie se synem Paxem (2024):