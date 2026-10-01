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Kdybych tě tehdy potkala, tak spolu nejsme, vyslechl si Habera od Peštové
Pavol Habera zveřejnil fotku se synem na svém Instagramu s popiskem: „Táta a syn. Začínají mikrosouboje.“ Z fotky je patrné, že Paul Henry podědil otcovu lásku k tenisu a výšku po matce, modelce Daniele Peštové (55), která měří 180 centimetrů.
Paul Henry Habera je nejmladší dítě slavného československého páru, který patří k nejstabilnějším v showbyznysu. Dali se dohromady už v roce 2000. Od té doby jsou spolu a neprovází je žádné skandály. Nikdy se ovšem nevzali.
Daniela Peštová byla předtím vdaná za italského podnikatele Tommasa Butiho. Jejich manželství vydrželo jen tři roky, ale vzešel z něho Peštové první syn Yannick, který letos oslavil 30. narozeniny.
Habera byl před seznámením s Peštovou ženatý 15 let s Naděždou Haberovou, s níž má dceru Zuzanu (42). Díky ní je už dvojnásobným dědečkem.
S Danielou Peštovou má Habera dceru Ellu (24) a syna Paula Henryho (17). V kariéře své matky se ze všech dětí zhlédl jen syn Yannick, který dělá modeling. Dcera Ella se naopak ostříhala na kluka, obarvila na černo a veřejně vůbec nevystupuje.