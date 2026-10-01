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Pavol Habera zveřejnil fotku se synem. Paul Henry otce hodně přerostl

Autor:
  13:00
Paul Henry Habera, Pavol Habera a Daniela Peštová na natáčení SuperStar (2018)

Paul Henry Habera, Pavol Habera a Daniela Peštová na natáčení SuperStar (2018) | foto: Profimedia.cz

Daniela Peštová Pavol Habera
Daniela Peštová a její dcera Ella (2011)
Paľo Habera a Daniela Peštová
Daniela Peštová a její syn Yannick Buti (Praha, 30. srpna 2021)
41 fotografií
Když naposled viděli diváci Superstar Paula Henryho Haberu (17), byl to malý kluk, co přišel navštívit tátu na natáčení. Pavol Habera (64) letos v porotě Superstar opět usedl a příliš se nezměnil. Zato jeho syn už ho přerostl o hlavu.

Kdybych tě tehdy potkala, tak spolu nejsme, vyslechl si Habera od Peštové

Pavol Habera zveřejnil fotku se synem na svém Instagramu s popiskem: „Táta a syn. Začínají mikrosouboje.“ Z fotky je patrné, že Paul Henry podědil otcovu lásku k tenisu a výšku po matce, modelce Daniele Peštové (55), která měří 180 centimetrů.

pavolhabera

Tata a syn začínaju mikrosúboje ❤️ @yoshunique

26. září 2026 v 18:38, příspěvek archivován: 30. září 2026 v 10:46
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Paul Henry Habera je nejmladší dítě slavného československého páru, který patří k nejstabilnějším v showbyznysu. Dali se dohromady už v roce 2000. Od té doby jsou spolu a neprovází je žádné skandály. Nikdy se ovšem nevzali.

Daniela Peštová byla předtím vdaná za italského podnikatele Tommasa Butiho. Jejich manželství vydrželo jen tři roky, ale vzešel z něho Peštové první syn Yannick, který letos oslavil 30. narozeniny.

Daniela Peštová a její syn Yannick Buti (Praha, 30. srpna 2021)

Habera byl před seznámením s Peštovou ženatý 15 let s Naděždou Haberovou, s níž má dceru Zuzanu (42). Díky ní je už dvojnásobným dědečkem.

S Danielou Peštovou má Habera dceru Ellu (24) a syna Paula Henryho (17). V kariéře své matky se ze všech dětí zhlédl jen syn Yannick, který dělá modeling. Dcera Ella se naopak ostříhala na kluka, obarvila na černo a veřejně vůbec nevystupuje.

daniela_pestova

Všechno nejlepší! Celebrating this beautiful soul. Yesterday, today and every day!
Happy birthday hun bun, love you to the moon and back ❤️❤️
#22 #hbd

22. července 2024 v 18:02, příspěvek archivován: 30. září 2026 v 10:49
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