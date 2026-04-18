Habera navštívil zchátralý motorest z Fontány pre Zuzanu. Smutné, píše

  15:00
Zpěvák Pavol Habera (64) zveřejnil snímek motorestu v Tatranské Štrbě, kde se v roce 1993 natáčel film Fontána pre Zuzanu 2. Posteskl si nad osudem místa, které chátrá a stalo se oblíbenou urbex lokalitou. Podívejte se, jak motorest vypadá v současnosti.

„Před 33 lety jsme tu natáčeli film Fontána pre Zuzanu 2. Tady se zastavil čas. Trochu smutné. I naše životy dopadnou tak, jako toto místo? Kdo ví,“ napsal Habera k fotce legendárního motorestu, jehož osud zpečetilo otevření dálnice D1, která odvedla dopravu z tehdejšího hlavního tahu a tím prudce klesla návštěvnost motorestu.

Dříve oblíbený Hotel Sosna je v současné době zavřený a objekt chátrá.

Hotel Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)
Nové album Teamu? Zatím není na programu dne.
Interiér hotelu Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)
Hotel Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)
14 fotografií

Haberovi fanoušci v diskusi pod jeho postem vyzývají zpěváka, aby objekt koupil a zrenovoval, že do něj budou rádi jezdit. Dokonce mu vymysleli i název – Mama Kami. Odkazují tak na stejnojmenný hit z filmu Fontána pre Zuzanu 2.

Objekt je blízko zubačkové lanovky na Štrbské pleso a má tak vhodnou polohu pro turistiku.

V současnosti je ale především vyhledávaným místem urbexerů, tedy nadšenců do moderních ruin. Urbex je zkratkou slov „urban exploration“ tedy prozkoumávání měst, továren či jiných objektů, které vznikly lidskou činností.

pavolhabera

Pred 33 rokmi sme tu natacali film Fontana pre Zuzanu 2. Tu sa zastavil cas. Trochu smutne. Aj nase zivoty dopadnu tak,ako toto miesto? Ktovie…

18. dubna 2026 v 9:52, příspěvek archivován: 18. dubna 2026 v 13:48
Nenapadlo mě, že jeden nahý záběr způsobí peklo, říká Aneta Krejčíková

Aneta Krejčíková v Show Jana Krause (duben 2026)

Herečka Aneta Krejčíková v Show Jana Krause vyprávěla o tom, co způsobil jediný její záběr ze seriálu Volha a jestli si pro milostné scény ve filmech bere dnes populární kouče intimity.

Móda z Andělů: Prachařová v kalhotkách, stylová Farna i katastrofa Havelková

Ceny Anděl 2026: Módní policie

Ceny Anděl jsou za námi. Slavnostní vyhlášení cen České hudební akademie se stejně jako loni odehrálo v prostorách Křižíkových pavilonů pražského Výstaviště a my jsme si opět posvítili na to, kdo se...

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

Vzali se tajně, překonali krizi a stárnou bok po boku. S kým žije Anna Geislerová

Anna Geislerová a Zdeněk Janáček jsou manželé do prosince 2003.

Na svém kontě má rekordní počet Českých lvů, zahrála si v nejlepších českých filmech i televizních seriálech, píše knihy, navrhuje oblečení, má řád od prezidenta. To vše stihla Anna Geislerová do...

Iva Kubelková s dcerou Natálií opět bodují, ukázaly dokonalé křivky v plavkách

Modelka Iva Kubelková s dcerou Natálií Jiráskovou v nové plavkové reklamní...

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (47) s dcerou Natálií Jiráskovou (21) opět předvedly své výstavní postavy v plavkách. Společné focení v bikinách na ostrově Mauricius ukázalo nejen jejich půvab,...

Habera navštívil zchátralý motorest z Fontány pre Zuzanu. Smutné, píše

Hotel Sosna, kde se natáčela Fontána pre Zuzanu 2 (2025)

Zpěvák Pavol Habera (64) zveřejnil snímek motorestu v Tatranské Štrbě, kde se v roce 1993 natáčel film Fontána pre Zuzanu 2. Posteskl si nad osudem místa, které chátrá a stalo se oblíbenou urbex...

18. dubna 2026

Beránek jde za napadení pacienta v Bohnicích do vazby. Hrozí mu 12 let vězení

Soud rozhoduje o vazbě pro rapera Leo Beránka. (18. dubna 2026)

Raper a zápasník organizace Clash Leo Beránek (35), který dlouhodobě vzbuzuje kontroverze, jde do vazby. V sobotu o tom rozhodl soud na pražských Míčánkách. Beránek je obviněn z trestného činu...

18. dubna 2026  11:50

Natalie Portmanová čeká třetí dítě. Je to zázrak, říká o svém těhotenství

Na krátké šaty vsadila jako jedna z mála herečka Natalie Portmanová (Governors...

Herečka Natalie Portmanová (44) oznámila, že je těhotná. Své třetí dítě čeká s francouzským hudebním producentem Tanguyem Destablem (45), s nímž se poprvé veřejně objevila loni v březnu. První dvě...

18. dubna 2026  10:20

Slíbili jsme mu, že na něj čeká Ozzy. Vdova popsala odchod Jana Potměšila

Jan Potměšil

Herec Jan Potměšil odešel (†60) v klidu, ve spánku. Vdova Radka Potměšilová to sdělila na sociální síti a zveřejnila i parte. Poslední rozloučení se bude konat v Chrámu Matky Boží před Týnem v Praze.

18. dubna 2026  8:18

Už neplánuji. Zubatá si mě už ocejchovala, říká Klíma po léčbě rakoviny

Josef Klíma v pořadu 13. komnata (duben 2026)

Spisovatel a novinář Josef Klíma (75) chtěl svou autobiografii navzdory přání nakladatele napsat sám. Knihu Josef Klíma: Tváří v tvář zločinu ale nakonec napsala jeho kolegyně Karolína Lišková,...

18. dubna 2026

Štěstí nepadá z nebe. Je potřeba mu něco obětovat, říká cukrářka Fabešová

Podnikatelka a cukrářka Iveta Fabešová. (20. června 2025)

Cukrářka Iveta Fabešová (42) oslavila narozeniny odtajněním nového sladkého konceptu. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o tom, jak se při takové profesi udržuje fit i o životních peripetiích, které...

18. dubna 2026

Peter Ustinov jako detektiv Poirot budil pochyby. Příbuzná autorky protestovala

Premium
Peter Ustinov exceluje v hlavní roli Hercule Poirota v kultovním snímku Smrt na...

Rodiče ho počali v Rusku, na svět přišel v Anglii, pracoval v Hollywoodu a žil ve Švýcarsku. Peter Ustinov byl skutečným světoběžníkem, ale také umělcem a politikem s jízlivými průpovídkami. Mimo...

17. dubna 2026

Victoria Beckhamová poprvé promluvila o rozkolu se synem a jeho ženou

Brooklyn Beckham a Victoria Beckhamová na Glamour Women of the Year Awards (New...

Victoria Beckhamová (51) se poprvé vyjádřila o napjatých vztazích s nejstarším synem Brooklynem (27). Bývalá členka kapely Spice Girls a módní návrhářka zdůraznila, že s manželem Davidem (50) se vždy...

17. dubna 2026  12:10

Dara Rolins ukázala snový výhled u jezera v Itálii i foto s Nedvědem z postele

Dara Rolins a Pavel Nedvěd jsou spolu šestým rokem.

Dara Rolins (53) a její partner, bývalý fotbalový reprezentant Pavel Nedvěd (53), spojili příjemné s užitečným. Vyrazili do Itálie, kde jim roste vysněná vila, a kromě kontroly stavby si dopřáli i...

17. dubna 2026  11:14

Plastika, botox i liposukce. Modelka Simona Krainová promluvila o úpravách

Simona Krainová na Instagramu (28. února 2024)

Simona Krainová (53) o svém vzhledu i péči o tělo mluví dlouhodobě otevřeně a bez obalu. Zatímco její sledující často spekulují o rozsáhlých plastických úpravách a zákrocích, které pravděpodobně...

17. dubna 2026  10:10

Zpěvák D4vd byl zatčen, je podezřelý z brutální vraždy čtrnáctileté dívky

Zpěvák David Anthony Burke, známý jako d4vd (2025)

Policie v Los Angeles zatkla zpěváka D4vda (21) pro podezření z vraždy nezletilé dívky, jejíž tělo se našlo v kufru jeho auta. Úspěšný americký hudebník a hvězda platformy TikTok, jehož úřední jméno...

17. dubna 2026  9:37

Influencerka Leah Haltonová pobláznila Instagram. Je vážně nejkrásnější na světě?

Leah Haltonová

Influencerka Leah Haltonová v posledních dnech plní titulky světových médií. Pětadvacetiletá rodačka z Melbourne se stala jednou z nejvýraznějších tváří letošního hudebního festivalu Coachella....

17. dubna 2026  9:30

