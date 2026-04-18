„Před 33 lety jsme tu natáčeli film Fontána pre Zuzanu 2. Tady se zastavil čas. Trochu smutné. I naše životy dopadnou tak, jako toto místo? Kdo ví,“ napsal Habera k fotce legendárního motorestu, jehož osud zpečetilo otevření dálnice D1, která odvedla dopravu z tehdejšího hlavního tahu a tím prudce klesla návštěvnost motorestu.
Dříve oblíbený Hotel Sosna je v současné době zavřený a objekt chátrá.
Haberovi fanoušci v diskusi pod jeho postem vyzývají zpěváka, aby objekt koupil a zrenovoval, že do něj budou rádi jezdit. Dokonce mu vymysleli i název – Mama Kami. Odkazují tak na stejnojmenný hit z filmu Fontána pre Zuzanu 2.
Objekt je blízko zubačkové lanovky na Štrbské pleso a má tak vhodnou polohu pro turistiku.
V současnosti je ale především vyhledávaným místem urbexerů, tedy nadšenců do moderních ruin. Urbex je zkratkou slov „urban exploration“ tedy prozkoumávání měst, továren či jiných objektů, které vznikly lidskou činností.