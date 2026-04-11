Máma je ostrá. Politikům dává přezdívky, říká Wolfová o Filipovské

Moderátorka politických debat Pavlína Wolfová (54) promluvila v pořadu 7 pádů Honzy Dědka o tom, jak je její matka Pavlína Filipovská (84) ostrá vůči politikům a političkám a dokonce i vůči své dceři, s níž si po každé debatě telefonuje.

„Máma je ostrá. Politikům dává přezdívky. Hlava nehlava. O jedné političce říká: ‚Já když ji poslouchám, tak dobrý, ale když se na ni dívám, tak si říkám, že pánbůh chtěl udělat králíčka a na poslední chvíli si to rozmyslel,“ vypráví Wolfová.

„Máma je mimořádně nesmlouvavá. Já si myslím, že dává přezdívky i mně,“ dodává.

Maminka Pavlína Filipovská je známá zpěvačka i moderátorka.
Pohřeb Yvonne Přenosilové: Nechyběla ani Pavlína Filipovská.
Pavlína Wolfová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
S matkou, bývalou slavnou herečkou a zpěvačkou, si každý den telefonuje. „Sednu v garáži do auta a začnu telefonovat s mámou a když už lezu ze sprchy, tak pořád ještě telefonujeme. Na konci mi řekne: ‚A ještě ti chci říct, vypadala jsi jako stará rapsodie. To není důležité Pavluško, ale říct ti to musím‘,“ popsala moderátorka, které matka v počátku její kariéry volala výtky přímo do vysílání.

„Kvůli tomu si i přivstala. Máma strašně ráda spí a dlouho. Když mi bylo dvacet a moderovala jsem na jednom komerčním rádiu zprávy od šesti do deseti, nelenila a zavolala tam a řekla: ‚Prosím vás, paní moderátorko, říká se čtyři a ne štyry‘,“ vzpomíná Wolfová.

Jsem detailista a pracant. Poslanci se mi kvůli tomu smějí, říká Pavlína Wolfová

Na rozdíl od matky nemá Wolfová o politicích tak špatné mínění, ačkoli jí většinou neodpovídají na otázky, které jim klade. „Politika je těžká profese. Vážím si politiků. Opravdu respektuji lidi, kteří do toho jdou, protože co si budeme povídat, není to vděčná práce. Bez ohledu na to, z které strany do toho jdou,“ uvedla moderátorka.

Podle ní se často ukáží skutečné motivace politiků až později. „Ale už to, že to do toho jdou, klobouk dolů. A pak je druhá úroveň odvahy. To, že jdou do mého pořadu,“ říká Wolfová, která je také autorkou knihy Livia o manželce bývalého prezidenta Václava Klause.

Babička je spíš přísnější než rozmazlovací, říká o Livii Klausové vnuk Robert

Napsat tuto knihu přitom nebyl její nápad. „Byla to nabídka oslovit konzervativní osmdesátiletou dámu a dozvědět se, proč si myslí, co si myslí. Tak jsem říkala, že je to možná fajn nápad,“ uvedla.

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
