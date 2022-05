Děda odcházel velmi zvláštním způsobem, vzpomíná na Filipovského Wolfová

„Byl to děda, kterému se nesmělo říkat dědo. Neměl to rád,“ prozradila Pavlína Wolfová o Františku Filipovském v pořadu Povídej. Slavný český herec a dabér zemřel téměř před devětadvaceti lety. Jeho vnučka si však dodnes pamatuje společně prožité chvíle do nejmenších detailů.

„V čase, kdy byly prázdniny, dělal mámě parťáka a jezdil s námi na dovolené. Byl čtvrtý do party a bylo to s ním skvělé. Působil vždy bezstarostně a byl velmi pozitivní, optimistický a děsně legrační. V životě jsme ho neviděla se zlobit, rozčílit se nebo se víc napít,“ vzpomíná novinářka.

„Když umřel, slyšela jsem o něm spoustu špatných věcí. Ale já jsem si památku na něj uchovala tak, jak jsem ho znala,“ přiznala. Poslední rok jeho života s ním bydlela v jednom bytě. „Odcházel strašně zvláštním způsobem,“ svěřila se Wolfová s tím, že Filipovský přestal náhle mluvit.

„Nevím, co se stane herci, který najednou nemůže používat to, co používal celý život. A že on se do toho fakt uměl opřít. Ježíš, já se vždycky tak styděla v divadle, jak on byl nahlas. A pak byl stejně nahlas i v metru nebo tramvaji,“ říká se smíchem Pavlína Wolfová.

„Když přestal dědeček mluvit, začal být dezorientovaný a začal scházet. Byl to tehdy strašně těžký rok. Že to spěje ke konci, jsme všichni věděli, ale nikdo jsme si to nedovedli představit. Pamatuji si jako dneska, když tenkrát jsem pracovala jako elév v Československé televizi a přijeli za mnou do televize mi říct, že umřel. Dodnes je to pro mě jeden z největších šoků, jaké mě kdy v životě potkal,“ přiznala novinářka.