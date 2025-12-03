Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

„Jan potřebuje být středobodem vesmíru a trošku ho irituje, když se mu někdo nepodvolí. A já to udělala. Žádná z žen, které měl přede mnou, se nepostavila takhle na zadní jako já. Na druhou stranu mu to ale imponovalo,“ vypráví Pavlína, která začínala jako editorka v časopisu Harper’s Bazar.
Postupně se vypracovala na zástupkyni šéfredaktorky a teď je už sedm let na volné noze. Věnuje se společně se svojí bývalou šéfovou Bárou Nesvadbovou Nadačnímu fondu Bee Charity, jenž pomáhá dlouhodobě nemocným a znevýhodněným.
„Jan vždycky tvrdil, že se o své ženy, o svoji rodinu dokáže postarat. Já jsem ale nechtěla být jenom ženou v domácnosti,“ vzpomíná Pavlína, která se sice mohla realizovat, ale musela všechno zařídit tak, aby její ambice nepřekážely jeho plánům. „A v tomhle umím bruslit hezky, poskládala jsem to tak, aby byl spokojený jak Jan, tak já,“ vypráví Pavlína.
Její profesní cesta ale nebyla jednoduchá, protože zároveň postupně přivedla na svět tři děti. Naštěstí tehdejší vydavatel časopisu vytvořil matkám, které zaměstnával, takové podmínky, že si je mohly od útlého věku brát s sebou do práce.
„Hlavně jsem se snažila přizpůsobit potřebám Jana, udělat mu takové podmínky, aby měl klid na malování, dělání fotek, na práci..,“ vybavuje si Pavlína, jak s miminkem v náručí odcházela ráno z domova.
„Naštěstí syn vstával brzy, tak jsme se zabalili, odjeli do redakce a vraceli se podle domluvy s Janem mezi pátou až sedmou hodinou odpoledne. Aby měl skutečně dostatek prostoru pro sebe a taky svobodu. Je ale pravda, že dneska bych to už asi dělala jinak a trávila víc času se svým dítětem jinde než v kanceláři a na schůzkách. Na druhou stranu to nevypadá, že by některé z dětí tím utrpělo,“ vypráví trojnásobná maminka.
„A to, že jsem byla často mimo dům, byl možná jeden z důvodů, proč jsme spolu vydrželi jedenadvacet let,“ dodává. Dnes je Matějovi osmnáct, Aničce šestnáct a Josefíně deset let.
Saudek byl jako partner náročný. On směl všechno, jeho partnerka nic. On si vodil domů milenky, ona měla potenciální milence zakázané. Aby si vzájemně „nepřekáželi“, rozhodli se žít každý v jiném patře rodinného domu.
„Jan miluje, když dostane chuť trávit s někým čas, aby ten člověk byl k dispozici. Takže je to velké malé dítě a takovým zůstal. Ale já si myslím, že k tomu co dělal, k té tvorbě a bohémství to do určité míry patří. Bez toho a bez svých traumat by nedělal takové fotografie, jaké dělal,“ vysvětluje Pavlína.
„Kdybych se na náš život podívala zvenku, viděla bych spoustu otazníků, proč v takovém vztahu zůstávat, protože Jan má spoustu „much“. Ale já jsem se v tom, co jsem žila, necítila tak nešťastně, aby mě to nutilo z toho vztahu odejít,“ rekapituluje. Dnes je Saudkovi úctyhodných devadesát let a daleko víc času tráví doma oproti dřívějšku.
V jeho šlépějích kráčí syn Matěj, který studuje na soukromé střední škole Michael fotografii. „Trochu jsem ho od ní zrazovala, ptala se, jestli nechce dělat radši grafiku a fotku jen tak pro zábavu. Ale on si trval na svém. A zatím dobrý, nikdo ho nesrovnává s jeho otcem. Ale je to i tím, že se věnuje sportovní reportážní fotce, která je na hony vzdálená tomu, co dělá Jan. Takže pokud si najde svoji vlastní cestu, bude to mít jednodušší,“ dodává.
A na tu se Matěj vydal, protože ještě nevyužil ani ateliér, kde je ona slavná zeď, u které fotil jeho otec modelky. „Jednu máme v domě, ale ta originální byla v Koněvově ulici na Žižkově. Jenomže ten prostor už neexistuje. Pak měl Jan v každém svém ateliéru vždycky její repliku,“ říká Pavlína.
I když Saudek emoce moc neprojevuje, je rád, že se syn potatil. To ovšem neznamená, že by spolu vedli nepřetržité debaty o fotografii. „Pokud vím, tak jediná komunikace na toto téma nastala, když si Mates před dvěma lety vybíral analogový fotoaparát. Jan mu radil, který by byl pro něj ideální. A když ve škole dělali analogovou fotku, používal Janovu černou komoru, aby si udělal domácí úkoly,“ prozrazuje Pavlína.
Aničku zajímá sociální práce, to, čemu se věnuje posledních sedm let její maminka. Mladší Josefína krásně kreslí a chtěla by se v tomto oboru dál vzdělávat.
8. listopadu 2017