Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Autor:
Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.
Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to přestane připadat nepřirozené. A nezní to ani falešně. Když Pavlína na konci rozhovoru řekne, proč trochu otálí s vydáním exkluzivní knihy Janových fotografií, věříte každému slovu. Jejich vztah, jakkoliv byl asi komplikovaný, má svou hloubku. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Pavlína a Jan Saudkovi, to je originální dvojice. Jsou spolu sehraní a krásně...
Pavlína a Jan Saudkovi
Manželé Jan Saudek a Pavlína Saudková (2022)
Manželé Jan Saudek a Pavlína Saudková (2021)
42 fotografií

„Jan potřebuje být středobodem vesmíru a trošku ho irituje, když se mu někdo nepodvolí. A já to udělala. Žádná z žen, které měl přede mnou, se nepostavila takhle na zadní jako já. Na druhou stranu mu to ale imponovalo,“ vypráví Pavlína, která začínala jako editorka v časopisu Harper’s Bazar.

Postupně se vypracovala na zástupkyni šéfredaktorky a teď je už sedm let na volné noze. Věnuje se společně se svojí bývalou šéfovou Bárou Nesvadbovou Nadačnímu fondu Bee Charity, jenž pomáhá dlouhodobě nemocným a znevýhodněným.

„Jan vždycky tvrdil, že se o své ženy, o svoji rodinu dokáže postarat. Já jsem ale nechtěla být jenom ženou v domácnosti,“ vzpomíná Pavlína, která se sice mohla realizovat, ale musela všechno zařídit tak, aby její ambice nepřekážely jeho plánům. „A v tomhle umím bruslit hezky, poskládala jsem to tak, aby byl spokojený jak Jan, tak já,“ vypráví Pavlína.

Pavlína Saudková (13. listopadu 2025)

Její profesní cesta ale nebyla jednoduchá, protože zároveň postupně přivedla na svět tři děti. Naštěstí tehdejší vydavatel časopisu vytvořil matkám, které zaměstnával, takové podmínky, že si je mohly od útlého věku brát s sebou do práce.

„Hlavně jsem se snažila přizpůsobit potřebám Jana, udělat mu takové podmínky, aby měl klid na malování, dělání fotek, na práci..,“ vybavuje si Pavlína, jak s miminkem v náručí odcházela ráno z domova.

„Naštěstí syn vstával brzy, tak jsme se zabalili, odjeli do redakce a vraceli se podle domluvy s Janem mezi pátou až sedmou hodinou odpoledne. Aby měl skutečně dostatek prostoru pro sebe a taky svobodu. Je ale pravda, že dneska bych to už asi dělala jinak a trávila víc času se svým dítětem jinde než v kanceláři a na schůzkách. Na druhou stranu to nevypadá, že by některé z dětí tím utrpělo,“ vypráví trojnásobná maminka.

Manželé Jan Saudek a Pavlína Saudková

„A to, že jsem byla často mimo dům, byl možná jeden z důvodů, proč jsme spolu vydrželi jedenadvacet let,“ dodává. Dnes je Matějovi osmnáct, Aničce šestnáct a Josefíně deset let.

Saudek byl jako partner náročný. On směl všechno, jeho partnerka nic. On si vodil domů milenky, ona měla potenciální milence zakázané. Aby si vzájemně „nepřekáželi“, rozhodli se žít každý v jiném patře rodinného domu.

Proslavil ho sexuální apetit, boubelky i oprýskaná zeď. Jan Saudek oslavil 90

„Jan miluje, když dostane chuť trávit s někým čas, aby ten člověk byl k dispozici. Takže je to velké malé dítě a takovým zůstal. Ale já si myslím, že k tomu co dělal, k té tvorbě a bohémství to do určité míry patří. Bez toho a bez svých traumat by nedělal takové fotografie, jaké dělal,“ vysvětluje Pavlína.

Pavlína Saudková a Jan Saudek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (2021)

„Kdybych se na náš život podívala zvenku, viděla bych spoustu otazníků, proč v takovém vztahu zůstávat, protože Jan má spoustu „much“. Ale já jsem se v tom, co jsem žila, necítila tak nešťastně, aby mě to nutilo z toho vztahu odejít,“ rekapituluje. Dnes je Saudkovi úctyhodných devadesát let a daleko víc času tráví doma oproti dřívějšku.

V jeho šlépějích kráčí syn Matěj, který studuje na soukromé střední škole Michael fotografii. „Trochu jsem ho od ní zrazovala, ptala se, jestli nechce dělat radši grafiku a fotku jen tak pro zábavu. Ale on si trval na svém. A zatím dobrý, nikdo ho nesrovnává s jeho otcem. Ale je to i tím, že se věnuje sportovní reportážní fotce, která je na hony vzdálená tomu, co dělá Jan. Takže pokud si najde svoji vlastní cestu, bude to mít jednodušší,“ dodává.

Manželé Jan Saudek a Pavlína Saudková (2022)

A na tu se Matěj vydal, protože ještě nevyužil ani ateliér, kde je ona slavná zeď, u které fotil jeho otec modelky. „Jednu máme v domě, ale ta originální byla v Koněvově ulici na Žižkově. Jenomže ten prostor už neexistuje. Pak měl Jan v každém svém ateliéru vždycky její repliku,“ říká Pavlína.

I když Saudek emoce moc neprojevuje, je rád, že se syn potatil. To ovšem neznamená, že by spolu vedli nepřetržité debaty o fotografii. „Pokud vím, tak jediná komunikace na toto téma nastala, když si Mates před dvěma lety vybíral analogový fotoaparát. Jan mu radil, který by byl pro něj ideální. A když ve škole dělali analogovou fotku, používal Janovu černou komoru, aby si udělal domácí úkoly,“ prozrazuje Pavlína.

Aničku zajímá sociální práce, to, čemu se věnuje posledních sedm let její maminka. Mladší Josefína krásně kreslí a chtěla by se v tomto oboru dál vzdělávat.

8. listopadu 2017

Za scénou

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: Jan Saudek

Nejčtenější

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

Po špatné zkušenosti s partnerem se padesátnice Alena rozhodla najít muže nahá

Alena se svlékla v Naked Attraction (premiéra 3. prosince 2025)

Alena je sama už deset let. Po špatných zkušenostech z posledního vztahu se coby milovnice adrenalinové zábavy rozhodla zkusit i odvážný způsob seznamování bez oblečení. V Naked Attraction se svlékla...

Eva Herzigová promluvila o flirtu s DiCapriem i nevěře manžela

Eva Herzigová

Česká supermodelka a herečka Eva Herzigová (52) byla v letech 1996 až 1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese (72). Nyní promluvila o údajném flirtu s Leonardem DiCapriem (51). Popřela, že by...

Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.

3. prosince 2025

Byl jsem poblíž, vzpomíná Jan Dlouhý na střelbu na Filozofické fakultě

Jan Dlouhý (11. listopadu 2025)

„Tatínek se o něj nezajímal a maminka spáchala sebevraždu. Našel ji v šesti letech oběšenou na věšáku,“ popisuje Jan Dlouhý postavu Darryla, kterého hraje v inscenaci Monstrum v Divadle v Řeznické....

3. prosince 2025

Mám obavy, že kvůli AI se rozpadne základní důvěra mezi lidmi, říká moderátor Stach

Premium
Daniel Stach. Už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace....

Daniel Stach už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace. Vede rozhovory s nejlepšími vědci světa tak, aby jim diváci rozuměli. Rád se zapojil i do říjnového volebního vysílání, ale televizní...

2. prosince 2025

Řídím bez brýlí, snad nenabourám, napsala influencerka chvíli před smrtí

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová zahynula ve...

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová (†25), známá na sociálních sítích jako Bikegirl, napsala na Instagram, že si na motorku nebere brýle a doufá, že kvůli tomu...

2. prosince 2025  12:02

Mé vzory? Odvážní lidé, jako můj dědeček, který přežil holokaust, říká Maxová

Tereza Maxová, Praha, 2025

Tereza Maxová v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, s jakými těžkými a bolestivými životními příběhy se setkala za téměř třicet let fungování její nadace, která pomáhá dětem. Promluvila také o svých...

2. prosince 2025  11:55

Jak Mia vyhrála Zrádce 2: manipulační techniky z její hry krok za krokem

Vítězka druhé řady Zrádců Mia a moderátor Vojtěch Kotek ve finále show (30....

Mia, zrádkyně s posláním, v reality show Zrádci dovedla svou hru k dokonalosti. Ani v posledním kole ji nikdo neodhalil a odnesla si celou výhru v hodnotě jeden milion a 19 tisíc korun. Před...

2. prosince 2025  10:43

Vítězkou soutěže miss pro plus size ženy je Žaneta Lillien Hubinková z Prahy

Žaneta Lillien Hubinková z Prahy se stala vítězkou Miss Plus Size Modelky ČR...

Šestý ročník soutěže Miss Plus Size Modelky ČR zná svou vítězku. Stala se jí Žaneta Lillien Hubinková z Prahy, která si získala přízeň veřejnosti svým šarmem i osobností. Hlasování probíhalo stejně...

2. prosince 2025  10:30

Mareš popsal návštěvy u Hezuckého, ten mluví o tryzně a světle, které ho dohání

Patrik Hezucký už bude možná příští díl podcastu Lepší už to nebude natáčet v...

Ranní show na Evropě 2 má za sebou další mimořádně silné a emotivní vysílání. Leoš Mareš popsal několik nových dojemných momentů z nemocničních návštěv u svého parťáka Patrika Hezuckého, který je už...

2. prosince 2025  9:55

Mateřství ve třiačtyřiceti? Dokonalé načasování, pochvaluje si Eva Longoria

Eva Longoria se synem na španělské pláži (2025)

Eva Longoria (50) říká, že stát se matkou ve 43 letech pro ni bylo dokonalé načasování. S manželem Josém Bastonem má syna Santiaga, kterému je nyní sedm let. Hvězda seriálu Zoufalé manželky je...

2. prosince 2025  9:30

Ženou ji na operaci, Havlová to ale odmítá. Nerada do sebe nechávám řezat, říká

Dagmar Havlová (25. listopadu 2025)

Jejím největším nešvarem je, že se celoživotně přepíná. Marně ji její fyzioterapeut Michal Novotný nabádá, aby zvolnila. Dagmar Havlová se snaží, ale moc jí to nejde. A tak má pořád problém s...

2. prosince 2025

Po špatné zkušenosti s partnerem se padesátnice Alena rozhodla najít muže nahá

Alena se svlékla v Naked Attraction (premiéra 3. prosince 2025)

Alena je sama už deset let. Po špatných zkušenostech z posledního vztahu se coby milovnice adrenalinové zábavy rozhodla zkusit i odvážný způsob seznamování bez oblečení. V Naked Attraction se svlékla...

2. prosince 2025

Václav Noid Bárta pomohl najít ztracené dítě. Policie se zpěvákovi omluvila

Václav Noid Bárta v zákulísí koncertu Rockové Vánoce Olympic (28. listopadu, O2...

Na facebookovém profilu Městské policie Pardubice se v pondělí objevil příspěvek, který potěšil fanoušky zpěváka Václava Noida Bárty (45). Policisté popsali, jak byli o víkendu nuceni přerušit...

1. prosince 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.