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Pořízková ukázala syny. Ocaskovi prozradili, jestli mluví česky a mají rádi pivo

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Loni se ve Varech zasnoubila, letos tam byla už coby vdaná paní. Topmodelka Pavlína Pořízková na představení filmu Bardotky, kde hraje s Evou Holubovou a Dagmar Havlovou, přivedla i své dva syny. Ty má z manželství se zesnulým hudebníkem Ricem Ocaskem. Oliver Orion a Jonathan Raven pro iDNES.cz prozradili nejen to, co říkají na slávu maminky.

Filmové Vary

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Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v Karlových Varech (9. července 2026)
Pavlína Pořízková v Karlových Varech (9. července 2026)
Jonathan Raven Ocasek a jeho bratr Oliver Orion Ocasek v Karlových Varech (9. července 2026)
Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v Karlových Varech (9. července 2026)
51 fotografií

Jak si užíváte společnost své slavné maminky?
Oliver Orion: No, je to úžasné. Ale pro nás je prostě „maminka“. Takže vidět ji v roli celebrity je něco docela jiného, než na co jsme zvyklí. Ale vždycky je tu ta její rovnováha. V soukromí je nohama na zemi a její život celebrity je trochu jiný.
Jonathan Raven: Byla to velká zábava. Jsem ohromen, když jsem viděl, jak velká je produkce a kolik lidí se na tom podílí. Bylo velké potěšení být všude, kam dosud jezdila ona, a vidět ty kamery a všechno. Je to opravdu skvělé.

Pavlína Pořízková se syny a manželem ve Varech

Jste na ni opravdu hrdí? Film Bardotky je docela velký projekt.
Jonathan Raven: Rozhodně. Jsem na ni super hrdý. Proboha. Je to super skvělé. Myslím, že je to první celovečerní film, který natočila celý v češtině. Nemohl bych být šťastnější a více hrdý. Je to úžasná žena v každém ohledu. Tohle jen dokazuje, že dokáže cokoli, co si zamane.
Oliver Orion: Naprosto. Jsme na ni moc hrdí. Slyšeli jsme něco o nějakých problémech, které měla při natáčení tohoto filmu. Byla nějakou dobu pryč z České republiky a pracovala na svém přízvuku. Ale konečný výsledek je práce z lásky. To je něco, co je vidět, obzvlášť v takových chvílích.

Jak jste si užili svatbu maminky s producentem Jeffem Greensteinem?
Jonathan Raven: Nevím, kolik toho můžeme říct. Ale hodně jsme si to užili. Bylo to fantastické.
Oliver Orion: Jaká svatba? O čem to mluvíte? (smích)

Pavlína Pořízková a její synové Oliver Orion a Jonathan Raven Ocaskovi v Karlových Varech (9. července 2026)

Už na Instagramu přiznala, že se vdávala v Itálii.
Oliver Orion: Možná.
Jonathan Raven: Ale ne. Bylo to opravdu fantastické. Užili jsme si to a máme radost.

Zmínili jste, že je maminka na sebe přísná, co se týče české výslovnosti. Jak byste ohodnotili svou češtinu? Od 1 do 10.
Jonathan Raven: Asi 1 bych řekl. Ale těch pět slov, které umím říct, se snažím říct opravdu dobře: „Promiňte mi mou nedokonalou češtinu.“

Ric Ocasek s manželkou Pavlínou Pořízkovou (15. září 2019)

Dobře, perfektní.
Oliver Orion: Myslím, že u mě to samé. Bohužel jsme nevyrůstali s tím, že bychom se učili češtinu. Ale vyrůstali jsme v domácnosti, kde se hodně mluvilo česky. Takže zjišťuji, že češtině rozumím mnohem lépe, než jí umím mluvit.

Není to vaše poprvé v České republice nebo v Evropě. Co byste ale popsali jako největší kulturní šok v Česku?
Jonathan Raven: Zajímavé. Největší kulturní šok? Tentokrát asi to, jak jsme přijeli do tohoto lázeňského města. Silnice jsou trochu úzké, takže když tudy projíždíme, je tu hodně lidí. Zdá se, že je to úžasný filmový festival, skvělá atmosféra. Jezdíme velmi pomalu, protože je tu tolik lidí. Je opravdu působivé vidět je všechny v tomto historickém městě ve stejnou dobu.
Oliver Orion: Je úžasné, že si tady můžete dát velké pivo za jedno euro. Protože v USA je to za mnohem víc. A pivo je tady také mnohem lepší. Možná mě zabijí, až se vrátím do USA, že to říkám. Ale buďme upřímní.

Pavlína Pořízková se vdala. Pokud milujete Kafkův Proces, užili byste si to, říká

Máte oblíbenou fotku nebo oblíbené focení z 80. nebo 90. let vaší maminky?
Jonathan Raven: Měla spoustu krásných obálek Vogue. Jedna, kterou fotila tak trochu zblízka, je prostě úžasná fotka. Odvedla neuvěřitelnou práci. Ale každá fotka je krásná, protože maminka je prostě skvělá.
Oliver Orion: Jo, miluju všechny obálky Vogue. Hlavně proto, že často mají umělecký nádech, který jiné časopisy nemají. Ale maminka je také neuvěřitelně fotogenická osoba, takže některé z mých nejoblíbenějších jejích snímků pořídila rodina a jsou to soukromé fotky. Takže to je naše focení.

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