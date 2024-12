V dokumentu Beyond the Gaze: Jule Campbell’s Swimsuit Issue, který měl premiéru na listopadovém festivalu DOC NYC, se podrobněji rozebírá to, jaký vliv měl tento magazín na kariérní začátky mnoha mladých modelek včetně Pořízkové. Ta se pro něj nechala fotit na začátku osmdesátých let, kdy jí bylo pouhých sedmnáct let.

Pořízková se narodila v Československu, časem emigrovala za rodiči do Švédska, v patnácti letech začala v Paříži s modelingem a nakonec se odstěhovala do USA. Fotografie v plavkách pro zmiňovaný magazín nafotila již o rok předtím, v roce 1982, a tím si přihrála na konto celou řadu dalších kariérních příležitostí a úspěchů.

Napoprvé tuto zakázku málem odmítla v domnění, že půjde o focení v tenisové soupravě. Pak ji pro změnu málem nevzali kvůli tomu, že na Jamajku dorazila v bílém tričku s nápisem „Too Drunk to F—“ (ve volném překladu „Na šu*ání jsem moc opilá“). Fotograf Walter Looss jí však poradil, ať si tričko před konkurzem rovnou sundá. Vznikly tak fotografie, na kterých má modelka na sobě pouze dolní díl plavek, a těmi nakonec ohromila svět.

„U Juleho jsem se naučila jedno: Když se fotíte v plavkách, musíte být především v pohodě s vlastním tělem a osobností. Výsledkem je pocit svobody,“ říká dnes Pořízková. „Pokud mám dojem, že mě někdo vnímá jen jako objekt, je to v případech, kdy nemám možnost ovlivnit způsob vyobrazení.“

Poznamenává však, že přístup k focení se od té doby dost změnil i na straně zadavatele. „Co bylo naprosto normální a přijatelné před čtyřiceti lety, to už dnes není. Dneska jsou fotky mnohem méně flagrantní, méně sexuálně explicitní,“ popisuje. „Ale na tomhle je vidět, jak se doba mění. A přijde mi, že i vývoj společnosti jako takové.“