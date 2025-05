Stárnutí si užívám a své šedivé vlasy miluji, říká šedesátnice Pavlína Pořízková

Ačkoliv se v jejím životě mnohé změnilo, Pořízková prozradila, že si nyní více než kdy dříve váží svých vlasů. Na otázku, které aspekty svého vzhledu má s přibývajícím věkem raději, odpověděla: „Miluji své šedivé vlasy. Stále vyžadují péči, ale věřte nebo ne, cítím se s nimi velmi dobře a zakrývání šedin mě zatím vůbec neláká.“

Pavlína Pořízková (duben 2024)

Pavlína dlouhodobě otevřeně hovoří o stárnutí. Často sdílí na sociálních sítích fotografie bez make-upu a ukazuje svou pleť, která je bez botoxu a výplní. Přestože se mnozí lidé stárnutí obávají, modelka nabízí optimističtější pohled: „Cítím se mladší? Jistě že ne, nikdo nemládneme. Ale každý rok se cítím být moudřejším a lepším člověkem.“

Na otázku, co považuje za nejlepší aspekt stárnutí, odpověděla: „Konečně se proměníte v člověka, kterým jste měli být odjakživa. A možná to není vždy radostné zjištění. Myslím, že když se snažíte žít svůj život s pochopením, že na ostatních lidech záleží, že spojení mezi lidmi má smysl a že láska je velmi důležitá, pak nebudete zklamaní tím, kým ve skutečnosti jste,“ míní.

Modelka také popsala, co jí pomáhá cítit se mladistvě i v šedesáti letech. „Naděje,“ řekla. A jak podle ní naději udržovat? „Vděčností. Vím, že to zní trochu jako jeden z těch instagramových citátů, ale bohužel je to tak trochu pravda,“ říká.

„Vím, že to tak je, protože jsem prožila období, kdy jsem veškerou naději úplně ztratila. Moc dobře chápu, jaké to je, když někdo žije život, jaký nechce. Je to hrozný pocit. Okrádá vás to o všechno. Takže naděje je opravdu to nejdůležitější, co máme,“ dodává.