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Pořízková šla znovu s kůží na trh. Nafotila se bez oblečení, aby ukázala břicho

Autor:
  10:30
Pavlína Pořízková

Pavlína Pořízková | foto: Bontonfilm

Pavlína Pořízková
Pavlína Pořízková (duben 2024)
Pavlína Pořízková se ukázala bez retuše.
Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...
54 fotografií
Bývalá supermodelka Pavlína Pořízková má v 61 letech postavu, kterou jí závidí o polovinu mladší ženy. Nechlubí se ale svou dokonalostí a ráda ukazuje i nedostatky, aby povzbudila ostatní. Nedávno se vyfotila v koupelně nahoře bez, aby bez filtrů a dokonalých póz ukázala kulaté bříško.

Pořízková fotkami reagovala na komentář jedné fanynky, která vyjádřila frustraci z toho, že supermodelka se záviděníhodnou postavou mluví o tom, že nemá ploché bříško nebo svěží obličej.

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Ukázala svým sledujícím břicho na fotkách i videu, aby viděli, jak se chvěje a není pevné jako skála. Připomněla svým sledujícím, kterých má na Instagramu 1,5 milionu, že měkké a vyčnívající bříško bývalo symbolem krásy, jak můžeme vidět na obrazech starých mistrů. Až na počátku 20. století se silueta změnila a začalo být v módě ploché bříško a ve 20. letech se přešlo ke chlapecké siluetě bez oblých tvarů.

paulinaporizkov

This post (from an account I’m not allowed to mention)
and the new TV series I’m totally loving (@sharonhorgan wrote and stars in Youth, on HBO - )
inspired this post. #betweenjloandbettywhite #flatstomach #belly #nofilter #noshame

5. října 2026 v 20:15, příspěvek archivován: 7. října 2026 v 12:27
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Pořízková svým tělem chtěla dodat sebevědomí všem, kdo mají kulatější bříška. „Jestli vypadáte takto, tak vězte, že jste krásné a vypadáte jako ‚supermodelky‘,“ napsala ke své fotce.

Pořízková se i po šedesátce nemusí bát ukázat v bikinách a na své postavě si dává záležet pravidelným cvičením a vyváženou stravou. Prohlašuje, že se ve svém těle nikdy necítila lépe, a inspiruje své vrstevnice, včetně českých hereček Evy Holubové a Dagmar Havlové, s nimiž si zahrála ve filmu Bardotky.

Pavlína Pořízková
Pavlína Pořízková
Pavlína Pořízková (duben 2024)
Pavlína Pořízková se ukázala bez retuše.
54 fotografií

Holubová říká, že ji zápal Pořízkové pro zdravý životní styl strhl natolik, že od natáčení zvládla shodit 20 kilogramů. Havlová si pak vzala k srdci její rady, jak se stravovat, a také se jí podařilo zhubnout.

„Vzala jsem si z Pavlíny příklad a celý rok jsem jedla pestrou a vyváženou stravu. Podařilo se mi hezky zhubnout, i když ještě nejsem na váze, kterou bych si představovala,“ sdělila Havlová.

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