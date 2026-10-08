Pořízková fotkami reagovala na komentář jedné fanynky, která vyjádřila frustraci z toho, že supermodelka se záviděníhodnou postavou mluví o tom, že nemá ploché bříško nebo svěží obličej.
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Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší
Ukázala svým sledujícím břicho na fotkách i videu, aby viděli, jak se chvěje a není pevné jako skála. Připomněla svým sledujícím, kterých má na Instagramu 1,5 milionu, že měkké a vyčnívající bříško bývalo symbolem krásy, jak můžeme vidět na obrazech starých mistrů. Až na počátku 20. století se silueta změnila a začalo být v módě ploché bříško a ve 20. letech se přešlo ke chlapecké siluetě bez oblých tvarů.
Pořízková svým tělem chtěla dodat sebevědomí všem, kdo mají kulatější bříška. „Jestli vypadáte takto, tak vězte, že jste krásné a vypadáte jako ‚supermodelky‘,“ napsala ke své fotce.
Pořízková se i po šedesátce nemusí bát ukázat v bikinách a na své postavě si dává záležet pravidelným cvičením a vyváženou stravou. Prohlašuje, že se ve svém těle nikdy necítila lépe, a inspiruje své vrstevnice, včetně českých hereček Evy Holubové a Dagmar Havlové, s nimiž si zahrála ve filmu Bardotky.
Holubová říká, že ji zápal Pořízkové pro zdravý životní styl strhl natolik, že od natáčení zvládla shodit 20 kilogramů. Havlová si pak vzala k srdci její rady, jak se stravovat, a také se jí podařilo zhubnout.
„Vzala jsem si z Pavlíny příklad a celý rok jsem jedla pestrou a vyváženou stravu. Podařilo se mi hezky zhubnout, i když ještě nejsem na váze, kterou bych si představovala,“ sdělila Havlová.