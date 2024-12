Kvalita se vyplatí. Mám v šatníku věci staré 35 let, říká Pavlína Němcová

S Pavlínou Němcovou se shledáváme na křtu knihy Barbory Kroužkové Odstíny mateřství. Pamatujete si na okamžik, kdy jste se dozvěděla, že budete maminkou?

Ano. Syn byl plánovaný, já jsem byla čerstvě vdaná, takže to bylo takové vyústění toho všeho, co se v té době dělo, byť jsem byla extrémně mladá. Mně to v té době přišlo jako nádherná zpráva a strašně jsem se těšila.

Na synovi, protože už je odrostlý, můžete vidět, jak ten čas letí. Nakládáte s časem teď jinak?

Rozhodně. Myslím, že to je právě krásné na tom věku a stárnutí, že člověk opravdu přehodnotí spoustu věcí v životě a hlavně se nehroutí z úplných maličkostí a naopak si některých váží. Koukáte na život úplně jinak.

Ve kterém roce jste odstartovala modelingovou kariéru?

Byl to přelom 1988 a 1989. Úplně poprvé jsme vyrazily do Paříže ještě v březnu roku 1989 a to jsme byly takové ty úplně první vlaštovky. Z nějakého důvodu tam prostě o nás vznikl zájem, takže jsme se opět vrátily na letní prázdniny a už jsme tam vlastně zůstaly.

Co říká partner na vaše fotky z konce osmdesátek?

Říká: „dítě!!“ (smích) Musím říct, že to jsem ještě byla dítě. Každý věk má něco krásného a partner je nadšený.

Bylo to tedy ještě před sametovou revolucí. Vzpomenete si na úplně první ryze „zápaďácké Vánoce“?

Já jsem byla úplně nadšená z mých prvních vydělaných peněz v Paříži a nakoupila jsem za to celé mé rodině úžasné dárky. Mamince jsem koupila tenkrát takové lodičky, které dodneška máme v krabici ještě schované. Nakoupila jsem bráchům, tatínkovi… Utratila jsem všechny peníze, co jsem si vydělala za dárky pro naše.

Jste teď střídmější a skromnější?

Rozhodně. Ale já nikdy nebyla moc utrácivá. Ráda dělám radost mým nejbližším, takže když mi to finanční situace dovolí, samozřejmě ráda udělám radost a koupím drahé dárky. Ale pro sebe? To jsem si vždycky koupila jenom něco, co se mi vyloženě líbilo a co jsem věděla, že mi vydrží delší dobu. Nebyla jsem úplně rozhýřená.

Mel Gibson a Pavlína Němcová na plavbě lodí (Praha, 24. května 2022)

Myslíte, že z ekonomického hlediska je správné kupovat jen špičkové výrobky?

Něco na té kvalitě samozřejmě je. Je pravda, že pár opravdu úžasných kousků mám v šatníku ještě z té doby, takže pětatřicet let, a musím říct, že to jsou kousky, které opět můžu dneska vytáhnout a nosit. Kvalita tam prostě je vidět.