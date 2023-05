Herectví nepokládám za důstojné povolání pro muže, říká Pavlína Mourková

Ve svých rolích jste většinou akční a expresivní. Jste taková i ve skutečnosti?

Asi jak kdy. Nejsem moc upovídaná, ráda si mlčím. Ale když se sejde dobrá společnost, v koutě nesedím a předchozí mlčení si vykompenzuju.

Hrajete od jedenácti let. Uvažovali někdy vaši dva dnes už dospělí synové nad tím, že by se „pomamili“ a stali se také herci?

Nikdy. Starší Matěj chodil asi pět let do dramatického kroužku, ale bavilo ho to spíš proto, že tam byla dobrá parta a skvělá vedoucí. Stát se hercem nikdy nezatoužil. A mladší Adam na podobnou zájmovou činnost neměl ani pomyšlení. Hrál velmi dobře na klavír, ale v pubertě přestal i s tím.