Nulté Vánoce v bříšku, příští s námi. Pavlína z MasterChefa oznámila, že je těhotná

„Letos na nás pod stromečkem v novém doma čekal ten nejhezčí dáreček, jaký jsme si mohli přát. Miminko naše milované, Tvé nulté Vánoce jsi strávilo u maminky v bříšku a my se nemůžeme dočkat, až tady budeš příští Vánoce s námi,“ napsala nastávající maminka k videu, kde se pochlubila rostoucím bříškem.

„Zatím nabírej sílu a my Ti slibujeme, že už teď pro Tebe připravujeme překrásný život plný lásky, smíchu, pochopení, kvalitních vztahů, zážitků a dobrého jídla. Navždy Tvá máma, Tvůj táta a Tvůj věrný parťák Noby,“ nezapomněla zmínit i svého pejska.

Pavlína Lubojatzky vstoupila do povědomí diváků jako finalistka v televizní soutěži, v níž usilují o vítězství amatérští kuchaři. Mnoho diváků rozčilovala svým velmi emocionálním chováním.

„Docela často jsem v soutěži MasterChef plakala, což lidi dráždilo. Je paradoxní, že v běžném životě vůbec nebrečím. Být v reality show je něco úplně jiného než cokoli, co jsem znala předtím. A kdybych věděla, jaké to je, nikdy tam nepůjdu,“ svěřila se foodblogerka v roce 2021 v Show Jana Krause.

„Hodně jsem přemýšlela, proč tam ty lidi tolik irituji. A ono je to často v tom, že se jim do někoho zrcadlím,“ myslí si Lubojatzky a popisuje, že reakce některých diváků byly skutečně velmi bouřlivé, neadekvátní a sprosté. Mluvila dokonce o možné kyberšikaně. „Ani jsem to nechtěla číst, protože mi to bralo energii.“