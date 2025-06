„Vítáme Tě, lásko naše,“ napsala Pavlína Lubojatzky k videu, které ukazuje její poslední chvíle před cestou do porodnice i samotnou cestu a nakonec ručičky miminka u kterých je slyšet audionahrávka těsně po porodu, kde Lubojatzky říká: „Lásko moje, my jsme to zvládli spolu.“

Už v minulosti ukázala svým sledujícím populární kuchařka vybavení dětského pokoje, které pro dítě s manželem připravili. Růžový pokoj naznačoval, že čekají holčičku, což Lubojatzky v příspevku potvrdila.

Zprávu o těhotenství zveřejnili manželé o Vánocích s tím, že je to nejhezčí vánoční dárek.

„Zatím nabírej sílu a my Ti slibujeme, že už teď pro Tebe připravujeme překrásný život plný lásky, smíchu, pochopení, kvalitních vztahů, zážitků a dobrého jídla. Navždy Tvá máma, Tvůj táta a Tvůj věrný parťák Noby,“ zmínila kuchařka i svého pejska.

Pavlína Lubojatzky vstoupila do povědomí diváků jako finalistka v televizní soutěži, v níž usilují o vítězství amatérští kuchaři. Od té doby je foodblogerkou a své sledující, kterých má na sociálních sítích přes 120 tisíc, zásobuje kromě receptů i snímky a videi ze svého soukromého života.