Se ženami v mém věku jsem si nikdy neměl co říct, tvrdí Dominik Vršanský

Pavlína Karbusická o přítelovi a práci

KDE JSME SE POZNALI

Na dovolené, kde jsem byla s maminkou a Domča s rodiči. Měl ještě před maturitou. Pokukovali jsme po sobě a asi den před odjezdem se seznámili. Pak jsme si nějakou dobu jen psali.

(Dominik: Po matuře jsem hledal práci, abych mohl být i s Pájou v Praze. Začal jsem jezdit jako stevard ve vlaku na trase Ostrava–Praha.)

Pavlína Karbusická Vrhla se kdysi na stavárnu, konkrétně na specializaci technická zařízení budov, ale nikdy se tomu nevěnovala. Našla se totiž v úplně jiném oboru. „Absolvovala jsem několik kadeřnických kurzů a jsem naprosto šťastná. Stříhala bych pořád,“ směje se. S Dominikem jsou spolu přes deset let. Mají syna Alexe, který nyní nastoupil do první třídy.

KDY JSEM ŽÁRLIVÁ

Jsem si vědoma, že mám doma pěkného chlapa, ale k žárlení jsem nedospěla. Nemám důvod. Dominikovi absolutně věřím. Totiž... jak to říct. Jako partner je naprosto úžasný. Pro mě a Alexe by udělal všechno.

PROČ NEJSME MANŽELÉ

Jednou svatba určitě bude, dejte nám ještě chvilku. Dlouho to pro nás nebylo téma. Když se narodil Alex, řekli jsme si, že počkáme, až povyroste a naplno si ji s námi užije.

JAK ČASTO DOMINIKA STŘÍHÁM

Často, protože ke své hlavě nikoho jiného nepustí. Jakmile si všimnu nějaké nesrovnalosti, už ho ženu na křeslo.

(Dominik: Mám specifický růst vlasů, kterému rozumí jen Pája. Postará se, abych na obrazovce vypadal, že mám ještě celkem obstojnou hřívu.)

NÁŠ IDEÁLNÍ DEN

Je krásně a my jsme všichni na chatě, kam rádi utíkáme z Prahy. Přijedeme a já začnu řádit. Pořád bych něco kutila, vyráběla...

(Dominik: Je technický typ. Kdo myslíte, že přidělával poličky?)

Dominik by to zvládl taky, ale mě to hodně baví.

(Dominik: Pája maká a já vlastně taky, protože mám při pohledu na ni spoustu nápadů na videa.)

V ČEM SE LIŠÍME

Já bych klidně každý den pozvala přátele, povídala si a hrála deskovky. Jsem extrémně družící se typ. Dominik je proti mně obrovský introvert, co miluje svůj klid.

JÁ A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Domčovi s nimi pomáhám. Baví mě ho natáčet, občas přispěju nějakým nápadem. Ale jinak mi nic neříkají. Nebaví mě. Považuju je za obrovský zabiják času.

ČEMU SE SNAŽÍM VĚNOVAT

Běhání. V pravidelnosti moc dobrá nejsem, ale někdy jsou i období, kdy obden zvládnu sedm kilometrů. Nejběhavější období jsem měla při covidu, kdy nešlo dělat nic jiného.

JAKÝ ÚČES SE MI NELÍBÍ

Nikdy jsem nepochopila, jak někdo může chtít mít na hlavě mullet, který u nás nejvíc proslavil asi Jaromír Jágr. Nebo takzvané kšiltovky, co dnes nosí mladí – kudrliny sčesané do očí. Vždycky si řeknu: Panebože, proč? Vždyť nevidí.

Dominik Vršanský o moderování a rodičovství

CO MI DÁ SNÍDANĚ S NOVOU

Naučí mě vstávat o hodinu dřív než do rádia, protože v televizi začínáme poradou už v pět. Získám taky obrovskou zkušenost. Doufám, že nás s Kateřinou lidi přijmou. Hodně čerpám z pořadu, který jsem kdysi moderoval na Óčku živě každou středu. Hodinu jsem musel utáhnout úplně sám.

Dominik Vršanský Od března moderuje Snídani s Novou. Pořadem bude provázet každý pátek po boku kolegyně Kateřiny Pechové, s níž tvoří dvojici i v ranním vysílání Hitrádia. Díky populárním videím na Instagramu je stále vlivnějším influencerem. Spolupracoval se serverem iDNES.cz či televizemi Óčko a Prima COOL, do povědomí se zapsal satirickým pořadem Socky.

O BRZKÉM RODIČOVSTVÍ

Kdyby záleželo na mně, stal bych se tátou i dřív. Věděl jsem, že Pája je ta pravá, nebylo na co čekat. Jsem rád, že jsem měl dítě jako mladý. Je mi – snad můžu říct teprve – třicet a Alex už je odrostlejší super parťák.

NÁŠ VĚKOVÝ ROZDÍL

Když mi bylo dvacet, vypadal jsem na čtyřicet. Připadám si jak Brad Pitt ve filmu o Benjaminu Buttonovi, který místo stárnutí mládl. Řekl bych, že teď jsem se dostal do svého věku, životní formy a že jsme se s Pájou tak nějak časově potkali, protože i tím, že je malá, působí mladší. Moje partnerky byly vždycky starší, se ženami v mém věku jsem si neměl co říct.

KOLIK MI VYDĚLÁ INSTAGRAM

Jeden příspěvek mi vynese tolik, co měsíc moderování v rádiu. Už teď vím, co budu točit na Instagram za rok a půl. Na tak dlouho mám domluvené spolupráce. Nápadů mám nespočet. I když dostanu zadání, hned mě něco napadne. Kdybych musel námět vysedět, vytratila by se radost.

KDY VYDÁM KNÍŽKU

Jéé, o tom snad ani nechci mluvit. Začal jsem psát o životě táty-mileniála. Historky k pobavení i jisté zamyšlení nad rodičovstvím. Popsal jsem desítky stran, ale myslím, že na vydání ještě několik let nedojde. I kvůli vytížení bych knížku teď těžko mohl dotáhnout, abych s ní byl spokojený.

O MODEROVÁNÍ V OPILOSTI

V rádiu se mi to párkrát přihodilo. Měl jsem období, kdy alkohol ovlivňoval můj osobní i pracovní život, až jsme si jednou řekli, že bude lepší, když spolu dál kamarádit nebudeme. Takže teď si povídáte s abstinentem.

MOJE HERECKÉ AMBICE

Herectví bylo mým velkým přáním. Hlásil jsem se na JAMU i DAMU. Nedopadlo to, ale mohl jsem přičuchnout k filmu i divadlu a zjistil, že jsem měl o povolání herce úplně jiné představy. Tím ale neříkám, že bych se zlobil, kdyby mi nějaký režisér zavolal...

PROČ NĚKDY NEMÁM NÁZOR

Dost jsem si oblíbil říkat, že nevím, nemám názor. A druhá strana je většinou překvapená. Dneska si každý myslí, že na všechno musí mít názor, že ho navíc musí projevit, že musí být vyhraněný a originální. Ale proč?

Dominik Vršanský v pořadu Headlajner z roku 2020: