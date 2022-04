Jágrová je maminkou a prozradila i jméno syna

Pavlína Jágrová se na roli matky moc těšila, ale přiznala, že neví přesně, co ji čeká. Jasno ale měla už předem ohledně jména, které vybírali s partnerem docela dlouho.

„Vybrat jméno, to bylo fakt hodně náročné. Teď se ještě shodnout s přítelem. Já jsem měla jasno docela rychle. Vybrala jsem několik jmen, která se mi líbila, jenže pak přítel protestoval. Pak jsem to řekla doma mámě, ta taky začala protestovat. (smích) Takže to trvalo dlouho, ale už jsme rozhodnutí,“ řekla iDNES.cz ještě před porodem Jágrová, jejíž syn nakonec dostal jméno Maximilian.

Blogerka také prozradila, že její partner je zřejmě na rodičovství daleko připravenější než ona sama. „Přijde mi, že je možná víc připravený než já. Když se bavíme, tak mě vždycky uklidňuje: Vždyť to je v pohodě, buď v klidu. A to je dokonce mladší než já! Překvapuje mě, že je fakt super. Je takový klidný bod v mém životě, který mě vždycky dokáže hodit do pohody,“ řekla.