Přijde mi, že přítel je na miminko víc připravený než já, říká Jágrová

Vaším koníčkem je astrologie. Naplánovala jste si podle toho početí i datum porodu?

Nenaplánovala. Každá duše, která přijde na svět, si sama vybere datum, čas i místo. Takže toto bych nechtěla plánovat. Sama se těším na to, kdy si moje dítě vybere chvíli, kdy přijde.

Přemýšlela jste dlouho, jak by se váš potomek měl jmenovat?

Strašně dlouho. Vybrat jméno, to bylo fakt hodně náročné. Teď se ještě shodnout s přítelem. Já jsem měla jasno docela rychle. Vybrala jsem několik jmen, která se mi líbila, jenže pak přítel protestoval. Pak jsem to řekla doma mámě, ta taky začala protestovat. (smích) Takže to trvalo dlouho, ale už jsme rozhodnutí.

Inspirovala jste na sociálních sítích své sledující, že těhotné ženy nemusí chodit v hábitu, ale můžou být i stylové?

Chci svůj Instagram směřovat i na módu. Teď vlastně také. Až se dítě narodí, nechci mít jenom baby Instagram. Snažím se fotit hodně outfity, aby třeba byly inspirací pro ostatní. Přemýšlím, že možná také natočím nějaké video různých outfitů.

Jste ráda, že módní svět upouští od modelek, které jsou vyloženě věšákem na šaty? I letos jsme mohli vidět na fashion weeku v Miláně ženské tvary a modelky měly dokonce prsa.

Myslím, že to je už docela dlouho, pár let. Ten trend se tady k tomu posouvá. Je to rozhodně dobře. Mladé holky pak nemusí mít komplexy z toho, že třeba nevypadají jako modelky.

Co vaše sebedůvěra a Instagram? Taky jste s tím někdy bojovala?

Podle mě s tím bojuje každá žena. Ale snažím se nad tím nepřemýšlet. Tyto lidi beru jako inspiraci, vzor. Když třeba vypadají dobře, tak chci taky vypadat dobře a prostě budu chodit do posilovny. Nedělám si nějaké nereálné ideály, ale beru to spíš pozitivně.

Říká se, že těhotenství je kolikrát nakažlivé nebo může inspirovat. Bude to i v případě Jardovy Dominiky?

No tak bylo by to určitě fajn! Uvidíme. (smích) Snad jo. Já to měla taky tak. Byla jsem více naladěná na těhotenství díky Instagramu, protože tam strašně moc mých známých už mělo děti. Když pak vidíte i různé influencerky, jak je to hezké, tak to také strašně chcete. Asi jsem se nechala tak trošičku ovlivnit.

Kdy člověk dospěje k momentu, že si řekne, že je zralý na potomka?

Tak to nedokážu asi říct. Já si totiž přijdu, že ani teď nejsem úplně zralá. (smích) Hlavně mi přijde, že čím více se blíží porod, tím méně jsem na to připravená. Což je zvláštní. Nebo nevím, možná to má tak každý. Jsem spíš nervózní z toho, že nevím, co mě čeká. Poslední dva roky jsem si říkala, že už by to bylo možná fajn. I s přítelem jsme docela dlouhou dobu, takže by bylo fajn to posunout někam dál.

Nastávající tatínek bude schopný přebalovat a hlídat?

Určitě. Přijde mi, že je možná víc připravený než já. Když se bavíme, tak mě vždycky uklidňuje: Vždyť to je v pohodě, buď v klidu. A to je dokonce mladší než já! Překvapuje mě, že je fakt super. Je takový klidný bod v mém životě, který mě vždycky dokáže hodit do pohody.

Co těhotenské chutě a kila nahoře? Jak to vypadá?

Vypadá to dost blbě! (smích) Mám už osmnáct kilo nahoře a to není konec. Takže vůbec nevím, kam to směřuje. Ale snažím se jíst zdravě, nejím žádné fast foody. Jím ale hodně čokolády, na tu mám pořád chuť. Ale myslím, že na tmavé čokoládě není nic špatného. Těhotenské chutě se hodně střídají. Tento měsíc aktuálně jím strašně moc jahody a piju acidofilní mléko. Zvláštní.

Děťátko prý vnímá už v bříšku. Snažíte se vyvarovat třeba hororům, hard rockové muzice, abyste neměla řev v baráku?

Stoprocentně. Snažím se nestresovat, protože vím, že to pak může mít vliv na miminko. Ani nepiju kafe, protože jsem četla nějakou studii, že děti jsou pak hyperaktivní v pozdějším věku, takže přemýšlím nad tím. Nad hudbou tedy úplně ne, ale musím říct, že od doby, co jsem těhotná, tak z nějakého důvodu vůbec nemám náladu poslouchat hudbu. Předtím jsem poslouchala pořád, teď si ji moc nepustím. No a horory a tyto věci se snažím úplně minimalizovat.