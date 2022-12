Mít tě v živém vysílání, to je moje noční můra, smály se Pavlína Wolfová s maminkou

Shodou okolností jsme se sešly zrovna v pondělí, takže mi na mysl přišla vaše známá písnička Včera neděle byla. Co pro vás neděle znamená? Pavlína Filipovská: Pro mě je to jeden den z mnoha. Při mém povolání neexistuje „pátek svátek“ a vzhledem k tatínkově práci jsme to tak nikdy neměli ani doma.

Pavlína Wolfová: Pro mě je neděle výjimečná, protože ráda spím. (směje se) Zároveň musím, ale i chci zhlédnout Otázky Václava Moravce v České televizi a Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Neberu to jen jako samozřejmou pracovní přípravu před nadcházejícím týdnem, především mě to baví. Mám potřebu vědět, zda se události nějak posunují. Většinou zjistím, že k žádným změnám nedochází, což může být nakonec i dobře. A zrovna včera – v neděli – jsem byla v kině na Trojúhelníku smutku. Geniální film.