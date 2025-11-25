Desetkrát jsem to zkoušela, než se to povedlo, říká Pavla Vojáčková-Rychlá o dabingu

Zatímco Petr Rychlý ovládl televizní obrazovky, kde byl především v minulém století hvězdou zábavných show, jeho exmanželka Pavla Vojáčková-Rychlá si vydobyla stálé místo v dabingových studiích. Namluvila desítky postav, především je však její hlas spojený s Monicou v seriálu Přátelé.
Pavla Vojáčková-Rychlá (10. listopadu 2025)

Pavla Vojáčková-Rychlá (10. listopadu 2025) | foto: FTV Prima

Pavla Vojáčková-Rychlá v seriálu Noční operatér (2025)
Pavla Vojáčková-Rychlá a Lenka Vlasáková v seriálu Noční operatér (2025)
Pavla Vojáčková-Rychlá v seriálu Noční operatér (2025)
Pavla Vojáčková-Rychlá v představení Zamilovaný sukničkář
Zahrála si ale i před kamerou, dokonce i se svým synem. Teď se potkali už potřetí, a to v primácké minisérii Noční operatér, kde má Ondřej Rychlý velkou roli - kriminalisty, zatímco ona hraje vážně zraněnou ženu po napadení sériovým vrahem. „Je to malá, ale zásadní role, protože díky mně mohou policisté přijít na to, kdo je vrah. Jako jediná totiž jeho útok přežiju a můžu vypovídat,“ vypráví herečka.

Měla se synem i dialog, ale není si jistá, jestli ho nakonec tvůrci nevystřihli, protože čtyřdílná série dvojčat Kateřiny a Jitky Bártů se údajně hodně zkracovala. „Potkali jsme se až na place, natočili jsme to a bylo,“ vypráví Vojáčková-Rychlá o spolupráci se synem. „On je daleko ostřílenější, má s kamerou víc zkušeností než já.“

Pavla Vojáčková-Rychlá v seriálu Noční operatér (2025)

Ona zase kraluje dabingu, i když syn ji dohání. „Ondra je vynikající dabér. Dělá toho strašně moc a samé krásné věci. Vyhrává všechny možné castingy na tyhle role,“ pyšní se. Ale má radost i ze staršího syna Matěje, který je reportérem.

K dabingu přišla ještě jako studentka konzervatoře. „Byla jsem ve druhém ročníku, když dabérská legenda režisér Walló hledal někoho do hlavní role jednoho filmu. A byla jsem nadšená, že si z celé třídy vybral právě mě. Ale záhy jsem pochopila, že je to tím, že jsem té holce na plátně byla strašně podobná. Tenkrát se to opravdu dělalo tak, že kdo byl podobný zahraničnímu herci, ten ho daboval,“ vzpomíná na své začátky.

Pavla Vojáčková-Rychlá a její syn Ondřej Rychlý (10. listopadu 2025)

„Ten film se jmenoval Milovaná žena mechanika Gavrilova. Bylo mi šestnáct, šli jsme na to pak s tehdejším přítelem do kina a seděli jsme tam jenom my dva s jedním bezdomovcem. On to byl ruský film,“ usmívá se.

Její stěžejní dabingovou rolí je Monica Gellerová v americkém seriálu Přátelé. „To byla hrozně hezká práce. Tenkrát se ještě dabovalo tak, že jsme se ve studiu všichni potkávali, takže jsme věděli, co říkáme, nebylo to vytržené z kontextu a byli jsme bezvadná parta. Hlavně jsme se už za ta léta, co jsme to dělali, znali, takže to bylo hodně příjemné,“ vzpomíná.

Sestava dabérů seriálu Přátelé (zleva): Petr Rychlý (Joey), Stanislava Jachnická (Phoebe), Daniel Rous (Ross), Miriam Chytilová (Rachel), Pavla Vojáčková-Rychlá (Monica) a již zesnulý Rostislav Čtvrtlík (Chandler).

Tenkrát ji vůbec nenapadlo, že by se Přátelé mohli stát kultovním seriálem, i když se jak jí, tak jejím kolegům líbil.

S hollywoodskou herečkou Courteney Coxovou, která Monicu hrála, se nikdy nesetkala a ani o tom nesní. „Pro mě je to herečka jako každá druhá, kterou jsem dabovala. Ale možná by to bylo milé, kdybychom se poznaly osobně,“ rozjímá. „Jsme přibližně stejně staré, ale ona je hubená, krásná…, tak bych se jí možná zeptala, jak to dělá. Ale spíš by mě zajímalo, jak ti Přátelé vznikali. Točili to s diváky, v té době to musel být i tam fenomén.“

Dabing byl její parketou hned od začátku. „Tenkrát byl ale mnohonásobně jednodušší, protože šlo o smyčkový dabing, vždycky jsme měli i zkoušku,“ popisuje. „Ale já mám celoživotně problém se slovy, která obsahují hlásky L a R. Například nejsem schopná říct na první dobrou revolver. Většinou ze mě vypadne levorver,“ prozrazuje.

„Takže občas mám takovýhle nějaký zásek. U toho prvního filmu šlo všechno hladce, až na jedno slovo, už si ho nepamatuji, které jsem musela opakovat asi desetkrát, než to sedlo. Když hraji divadlo a mám něco podobného ve scénáři, tak ho radši nahradím jiným, protože mám z toho až trauma, abych ho na jevišti neřekla špatně,“ dodává.

Pavla Vojáčková-Rychlá v představení Až naprší a uschne

Léta hrávala v Divadle Na Fidlovačce, teď součástí divadelního spolku Háta. „V příštím roce budeme zkoušet novou hru a za chvíli odjíždíme na třídenní zájezd na Moravu,“ informovala.

Možná i díky tomuto vytížení je štíhlejší než v minulosti. „U mě se to ale přelejvá, s váhou skáču, proto mám ve skříních oblečení různých velikostí. Teď mám sice už čtvrt roku tuhle váhu, ale v létě to půjde zase nahoru,“ usmívá se.

Díky synům je už babičkou. Od každého má dvě vnoučata. Matěj má osmiletou dceru a pětiletého chlapečka. Ondřej vychovává s manželkou Tobiáše, kterému bude osm a tříletou Františku.

Petr Rychlý a jeho synové Petr, Ondřej a Matěj

„Babičkovství je moje nejlepší a nejoblíbenější disciplína. Vnoučata se mají navzájem moc ráda, ale neberu si je všechna najednou často, protože je to obrovský zápřah. Když u mě spí, tak spíš po dvou a dělám to tak, aby si byla věkově blízko,“ prozrazuje.

Zatímco Ondřej se uplatnil v showbyznysu, kromě hraní a divadelní režie se věnuje i hudbě, Matěj dělá reportéra Krimi zpráv na Primě. To herečku svádí k tomu, aby se ho vyptávala na detaily kriminálních případů. „Ale nedělám to tak často, protože člověk nechce o těch ošklivých věcech moc slyšet,“ říká Pavla Vojáčková-Rychlá.

