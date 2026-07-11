Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Z některých rolí se dostávám déle, přiznává herečka Pavla Gajdošíková

  14:38
Pavla Gajdošíková (10. března 2026)

Pavla Gajdošíková (10. března 2026) | foto: Herminapress

Pavla Gajdošíková coby Linda se svými rodiči v podání Kláry Melíškové a...
Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek jako pár, který stojí před životním...
Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek jako pár, který stojí před životním...
Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek jako pár, který stojí před životním...
35 fotografií
Na karlovarský festival přijela představit film Dřevorubec, ale místo večírků si užívala minerální prameny, přírodu a s maminkou oslavu 35. narozenin. Pavla Gajdošíková prozradila, proč se z některých rolí dostává do normálu celé týdny, jak se z muzikantky stala herečka i proč je pro ni největším luxusem obyčejný klid.

Jaké jsou vaše letošní Karlovy Vary?
Jsou ve znamení filmu Dřevorubec, protože jsem sem přijela hlavně kvůli jeho propagaci. Ale zároveň si festival užívám i soukromě. Přijela za mnou máma s partnerem z Bělova, protože jsem před pár dny oslavila pětatřicáté narozeniny, a je tady i můj partner. Chodíme na kolonádu, ochutnáváme prameny a snažím se najít si čas i na odpočinek. Ale jeden večírkový koncert jsem stihla. Přijeli SKRATi z Ostravy, kdysi jsem s nimi zpívala, přivedl mě tam Bertík Lichý.

Na premiéru filmu, která bude na podzim, se těšíte?
Moc. Přiznám se, že jsem ho ještě neviděla. Natáčení bylo taky docela dobrodružné, probíhalo ve Velkých Karlovicích a vznikla tam skvělá parta. Nečekejte ale klasickou romantickou komedii. Je to spíš romantický příběh, který má i vážnější momenty. Ve filmu se postava Jany vrací ke kořenům, a jak už to bývá, abyste se našli, musíte se trochu ztratit, ale více nechci prozrazovat.

Ve filmu hrajete s Adamem Vaculou. Jak se vám spolupracovalo?
Výborně. Byli jsme kolegové v Divadle pod Palmovkou – jo a jsme oba Moraváci. Já jsem z Otrokovic, on z Uherského Brodu, takže skoro sousedé. Myslím, že si rozumíme. To se potom na natáčení vrací. Jen to měl trochu složité kameraman Marek Janda, náš výškový rozdíl je téměř 40 centimetrů! Ale spolu s režisérem a autorem scénáře Petrem Zahrádkou si se vším poradili. Doufám. Já to ale ještě opravdu neviděla. Těším se moc.

Je chemie mezi herci opravdu tak důležitá?
Podle mě ano. A taky atmosféra. Divák pozná, jestli si herci „sedli“ a jestli jim to spolu funguje. Bez toho to nejde.

Co pro vás znamená projít se po červeném koberci v Karlových Varech?
Je to unikátní festival, je mi ctí. Nejsem člověk, který by vyhledával pozornost médií nebo bulváru, ale k festivalu to patří. Je to prestižní událost a zároveň možnost představit lidem film i svoji práci. Mám tento festival moc ráda.

O vás se říká, že jste spíš introvert. Přesto jste si vybrala herectví. Jak se to stalo?
Vlastně náhodou. Původně jsem byla mnohem víc nakročena k muzice než k herectví. Hostovala jsem v Městském divadle Zlín a pak jsem se dostala na konzervatoř v Ostravě. Upřímně jsem tehdy ani netušila, že se dá herectví studovat tímhle způsobem. Všechno přišlo tak nějak samo.

Hudbě se ale věnujete stále.
Ano, pořád. Máme kapelu Tamala, i když teď zrovna prochází menší proměnou. Píšu texty i písničky a hudba je pro mě dodnes určitá forma terapie. Pomáhá mi zpracovávat věci, které člověk prožívá.

Jak se připravujete na nové role, je pro vás těžké naučit se text?
Text je paradoxně to nejjednodušší. Mnohem důležitější je pochopit postavu a dostat se jí co nejblíž. Snažím se zjistit, jak přemýšlí, proč jedná tak, jak jedná. Kvůli rolím se často učím úplně nové věci. Pro film Tanec s medvědem jsem se učila hrát na housle, kvůli Dřevorubci jsem zase sjížděla prudký kopec na kole bez zadních brzd. Ale to byl spíš můj hec. To jsou zážitky, na které člověk jen tak nezapomene.

Právě vystupování z komfortní zóny vás na herectví baví?
Přesně tak. Myslím, že je to jedna z nejkrásnějších věcí na téhle profesi. Člověk pořád objevuje něco nového a potkává nové lidi.

Některé vaše role jsou psychicky velmi náročné. Jak dlouho ve vás zůstávají?
Záleží na konkrétní postavě. Třeba po filmu Tanec s medvědem jsem se z role a z celého natáčení dostávala nějakou dobu. Bylo to velmi silné téma a já do každé role jdu naplno. Potřebovala jsem čas, rodinu, partnera i přátele, abych zase dokázala normálně dýchat. Ale myslím, že to tak herci mají často.

Dá se vůbec po takové zkušenosti jednoduše přepnout zpátky do běžného života?
Ne vždycky. Člověk do těch postav dává kus sebe. Samozřejmě to není nic tragického, ale některé příběhy ve vás zůstanou déle než jiné.

Za roli ve filmu Chyby jste získala Českého lva. Co pro vás to ocenění znamenalo?
Byla to moje první velká filmová role. Byla jsem za něj nesmírně vděčná. Zároveň jsem cítila obrovskou zodpovědnost, protože člověk má najednou pocit, že musí všechno zvládnout ještě lépe. Ale beru to hlavně jako potvrzení, že práce, kterou do rolí vkládám, má smysl.

Umíte si odpustit vlastní chyby?
Musím. Chyby děláme všichni. Samozřejmě se z nich snažím poučit, ale nemá smysl se jimi trápit donekonečna.

Kde nejlépe dobíjíte energii?
V přírodě. Nedávno jsme se s partnerem přestěhovali za Prahu do domečku a zjistila jsem, jak moc mi chyběl klid. Koukat do zeleně je pro mě nejlepší způsob, jak si odpočinout.

S partnerem jste spolu už řadu let. Je právě zázemí tím, co vám pomáhá zvládat náročnou profesi?
Rozhodně. Jsme spolu skoro devět let a neměnila bych. Herectví není jednoduché ani pro člověka, který ho dělá, ani pro partnery. Jsem ráda, že mám vedle sebe někoho, kdo mě podporuje a chápe.

Je někdo, s kým byste si ještě chtěla zahrát?
Určitě. Přála bych si potkat se na place s Ivanem Trojanem. Obdivuji spoustu českých herců a hereček, ale on patří mezi ty, se kterými bych si opravdu ráda zahrála.

Máte ještě nějaký nesplněný profesní sen?
Nikdy jsem nehrála ve velkém historickém filmu. Ale snů mam dost. Nechávám si je ale zatím pro sebe, aby měli šanci se splnit.

Co vás čeká v nejbližší době?
Diváci mě uvidí ve zmíněném filmu Dřevorubec, na platformě Oneplay by měl na podzim vyjít Extractor 2 a v září mě čekají dvě divadelní premiéry.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Helena Vondráčková ukázala letní ráj na Slapech. Na hausbótu tráví celé prázdniny

Helena Vondráčková a její hausbót na Slapech

Zpěvačka Helena Vondráčková (79) fanouškům ukázala svůj milovaný hausbót na Slapské přehradě, který už řadu let považuje za svůj druhý domov. Jakmile skončí pracovní povinnosti, stěhuje se tam s...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Móda z Varů: Sexy, rafinovaně i lascivně. V čem chodí celebrity na party

Móda z večírků na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech 2026

Filmový festival a party, to k sobě patří. Během letošního 60. ročníku karlovarského festivalu se pořádalo už několik večírků. Zatímco na některé byl předepsaný dress code, na jiných to bylo...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Móda z Varů: Některé dámy byly naostro. Předvedly sexy modely i nadité dekolty

Móda na UniCredit Bank party v Karlových Varech (5. července 2026)

Na oblíbené party karlovarského festivalu se sešla řada známých tváří. Večírek UniCredit Bank patří mezi nejprestižnější akce během filmového svátku v Karlových Varech. Některé přítomné dámy vsadily...

Z některých rolí se dostávám déle, přiznává herečka Pavla Gajdošíková

Pavla Gajdošíková (10. března 2026)

Na karlovarský festival přijela představit film Dřevorubec, ale místo večírků si užívala minerální prameny, přírodu a s maminkou oslavu 35. narozenin. Pavla Gajdošíková prozradila, proč se z...

11. července 2026  14:38

Evropské léto Kate Hudsonové. Herečka se předvedla v bikinách v Řecku i Itálii

Kate Hudsonová na dovolené v Řecku (červenec 2026)

Herečka Kate Hudsonová (47) od začátku července zásobuje sociální sítě svými fotky a videi v bikinách z rodinné dovolené. Tu tráví hollywoodská hvězda v Evropě. Začala v Řecku, pak navštívila i...

11. července 2026

Mohla jsem ji zabít, líčí Aňa Geislerová hrůzný zážitek z natáčení

Anna Geislerová

Dva roky vznikal scénář k filmu Pramen a v průběhu dalších pěti let, kdy byl natáčen, se ještě měnil. Aňa Geislerová v hlavní roli chladné ambiciózní gynekoložky Ingrid, která rodí děti, provádí...

11. července 2026  10:35

Schwarzenegger je takový, jak jsem si vysnil, říká Petr Jákl o svém idolu

Arnold Schwarzenegger (vpravo) a Petr Jákl na akci Noc s legendou (18. června...

Režisér a producent Petr Jákl (52) létá mezi Spojenými státy a Českem a připravuje filmy s těmi největšími světovými hvězdami. Na karlovarském festivalu prozradil, s kým aktuálně spolupracuje, kdo ho...

11. července 2026

Ve Varech jsem si nejdřív zvykal na časový posun, říká Tomáš Matonoha

Módní přehlídka značky BANDI během filmového festivalu KVIFF 2026 v Karlových...

Herec Tomáš Matonoha (55) přijel na filmový festival do Karlových Varů v nezvyklé roli modela. Šel přehlídku pánských obleků, ale zavzpomínal i na své první Vary a taky na natáčení filmu Byl jednou...

11. července 2026

První rodinné setkání po letech. Král Karel III. přijal Harryho i s Meghan a dětmi

Král Karel III. na dostizích Epsom Derby (6. června 2026)

Rodina prince Harryho po několika letech navštívila Británii. Druhorozeného syna krále Karla III., jeho manželku Meghan i jejich dvě děti panovník s královnou Camillou přijal po dlouhé odmlce....

10. července 2026  21:56

Česká topmodelka Eva Herzigová se po 25 letech vztahu vdává, svatba bude v Itálii

Eva Herzigová je stále atraktivní i po čtyřicítce.

Česká topmodelka Eva Herzigová se po více než dvaceti letech společného života provdá za svého partnera Gregoria Marsiaje. Podle informací italských médií se svatební obřad uskuteční v sobotu v...

10. července 2026  19:03

Robert Rosenberg s přítelkyní odhodili plavky i zábrany. V jezeře se koupali nazí

Robert Rosenberg s Janičkou se na oblíbeném přírodním koupališti odvázali....

Bývalý herec filmů pro dospělé Robert Rosenberg si léto užívá naplno. Se svou partnerkou Janičkou vyrazil večer na motorce k jezeru Lhota, kde oba odložili plavky a osvěžili se koupelí bez jediného...

10. července 2026  13:33

Brad Pitt s partnerkou Ines poprvé sdíleli společné fotky na Instagramu

Brad Pitt a Ines de Ramonová na Instagramu (červenec 2026)

Po téměř čtyřech letech vztahu udělali další významný krok. Návrhářka šperků Ines de Ramonová (33) poprvé zveřejnila na svém Instagramu společné fotografie s hollywoodským hercem Bradem Pittem (62),...

10. července 2026  11:11

Neurazil mě, byl to dobrý vtip. Humor mám ráda, říká Žilková o Prachařovi

Veronika Žilková

Veronika Žilková v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že na karlovarském festivalu splnila sen, když se setkala s americkým hercem Jessem Eisenbergem, před kterým úplně ztratila řeč. Herečka...

10. července 2026  10:10

Dara s Nedvědem si užívají romantiku v Itálii. Brzy se nastěhují do vysněné vily

Snoubenci Dara Rolins a Pavel Nedvěd si užívají romantické chvíle v Itálii. (8....

Po náročných týdnech si dopřávají zasloužený odpočinek. Dara Rolins (53) se snoubencem Pavlem Nedvědem (53) vyrazili k italskému jezeru Lago Maggiore, kde dokončují svou luxusní vilu. Čas si krátí...

10. července 2026  9:40

Z Mexika rovnou do Varů. Modelka Justýna Zedníková uvízla ve výtahu v Puppu

Modelka a Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková na dovolené v Mexiku...

Modelka a vítězka Miss Czech Republic 2023 Justýna Zedníková (23) ještě před pár dny zásobovala sociální sítě fotografiemi v titěrných plavkách z dovolené v Mexiku. Po příjezdu na filmový festival do...

10. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.