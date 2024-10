Pavla Beretová s neteří Julii Šoucovou točit nechtěla, teď je ráda

Dětství prožila Julie na Slovensku, kde absolvovala i střední školu. Když se dozvěděla, že se hledají „děti“ do Amerikánky, rozhodla se zúčastnit konkurzu. „Dva týdny jsem nespala, když se objevil ten nápad, že by Julie měla jet na kamerovky. Vůbec jsem to nechtěla. Pak jsem s trucem hodila její fotky Taušovi na stůl a řekla: „Tak teda jo, dělejte si, co chcete,“ popisuje Beretová, jak zprávu přijala.

Potom přišlo natáčení filmu Rok vdovy, který je celovečerním hraným debutem Veroniky Liškové. Ta dlouho hledala k představitelce hlavní postavy, do které obsadila Pavlu Beretovou, její filmovou dceru. „Nakonec jsem pozvala na casting Julii, o které jsem věděla, že sbírala první zkušenosti na Amerikánce a znala její tvář z fotek. Udělali jsme čtenou zkoušku a bylo to jasné,“ vzpomíná režisérka.

Pavla Beretová ve filmu Amerikánka (2024)

Rok vdovy je příběhem čtyřicetileté ženy, která nečekaně přijde o manžela a jejím komplikovaném, místy až tragikomickém boji s úřady. A také o zármutku a ztrátě, s nimiž se jak ona, tak její dcera musí vyrovnat. Blízkost, kterou mezi sebou Beretová s Šoucovou díky příbuzenskému vztahu mají, jejich herectví prospěla. Měly z čeho čerpat, protože jsou propojeny velkou tragédii. Když byl Šoucové přibližně rok, její maminka, Beretové sestra, zemřela při autonehodě.

„Byla to pro mě strašně velká výzva, ale naštěstí jsem měla kolem sebe dobré lidi, kteří mi pomáhali. Tyhle dva projekty byly hodně specifické v tom, že se natáčelo v příjemném prostředí, takže i jako neherečka jsem se na place cítila dobře. Samozřejmě jsem bojovala s tím, jestli jsem dost dobrá, ale lidi kolem mě podrželi, což bylo skvělé. Moc si toho vážím,“ vzpomíná na natáčení Šoucová.

Obě role pro ni byly náročné, i když každá jinak. V Amerikánce hraje postavu, která bere drogy. „Nebylo to úplně příjemné, ale byly tam jiné scény, daleko horší. Třeba když jsem byla zavřená v pasťáku na samotce. Reálná Amerikánka, podle které film vznikl, tam strávila sedmdesát pět dní, my jsme to udělali tak, že se se mnou kameraman Martin Douba zavřel na hodinu do místnosti a tam se to v kuse natáčelo,“ popisuje Julie. Ztvárnila Amerikánku v pubertálním věku, zatímco Pavla Beretová ji hrála jako dospělou. A právě ona byla Julii a představitelům dětských rolí velkou pomocnicí, protože je koučovala.

„Nevím jakým způsobem a kdy se to stane ani jak bude vypadat ta forma, ale věnovat se práci s mladými lidmi je můj směr a cíl,“ říká Beretová, která má angažmá v Národním divadle. Coby zkušená herečka nemá problém hrát psychicky náročné postavy.

Julie Šoucová a Pavla Beretová ve filmu Rok vdovy (2024)

„Vědomě do nich vstupuji a zase z nich vystupuji. Někdy, když člověk zprostředkovává těžší emoce, tak si s tím musí popracovat, ale já to dělám vzápětí, takže si to nenesu dál. V divadle je to trochu jiné. Některé role jsou náročnější a tím, že se představení reprízují, mám pocit, že ta postava v nějaké podobě se mnou žije až do derniéry. Teprve pak ji pouštím, takže ze mě odchází až po letech,“ popisuje svůj přístup.

Má vystudovanou DAMU, kam se loni hlásila i její neteř. Jenomže neuspěla. V současné době Julie navštěvuje fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy obor psychologie. „Jsem ráda, že jsem si vybrala právě tuhle školu, protože mám víc možností rozhodnout se, kam dál. V prvním ročníku se psychologií ještě nezabýváme, ta začíná až tím druhým,“ říká Šoucová, která se hodlá dál věnovat i herectví.

Z filmu Amerikánka (2024)

Společně s dětmi z dětských domovů hraje v divadelním představení Snowflakes, které Tauš vydává za jakýsi trailer k Amerikánce. Zahrála si s nimi i ve filmu. „Jejich osud se mě samozřejmě dotýkal, ale ony ani děti z normálních rodin občas nemají úplně jednoduchý život. Často mají za sebou nepěkné situace. Ale vzájemně jsme si naslouchali a našli si k sobě cestu, i když to nebylo jednoduché,“ popisuje Julie.

I když Beretová byla zprvu proti tomu, aby Julie hrála v Amerikánce, teď jí fandí. „Zpětně jsem strašně ráda, že jsem k tomu svolila, protože je úžasná a jsem zvědavá, jaká budoucnost ji čeká. Strašně se těším na její hereckou zkušenost, až půjde svojí cestou beze mě. Myslím si, že je na to připravená. Říkala jsem jí, ať následuje svoji vášeň, a že cokoliv v životě bude dělat, tak pro to hlavně musí hořet. A já ji podpořím, i kdyby to mělo být herectví,“ říká Beretová.

Té scenárista Roku vdovy napsal mimo jiné na české poměry nebývale odvážnou nahou scénu. „Měly jsme spolu pětiletý kontinuální dialog, kdy jsme se o těchto věcech bavily a slíbily si, že až tu scénu jednou budeme točit, uděláme to tak, aby byla vkusná,“ říká režisérka.

„Je pro nás svým způsobem symbolická, protože když jsme mluvili s lidmi, kteří přišli o někoho blízkého, často svůj pocit popisovali tak, že se cítili jako v nějakém vzduchoprázdnu a zároveň úplně obnažení. Takže nám přišlo důležité to do toho filmu nějak citlivě propsat,“ vysvětluje Lišková. Pavla Beretová k tomu dodává, že daleko intenzívněji cítila při natáčení obnaženost psychickou než fyzickou.