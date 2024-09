Půjčil jsem trabanta, naložil Heřmánka, Bartošku a jeli jsme, vzpomíná Zedníček

Pavel Zedníček. Při našem povídání jsem si to ještě neuvědomil, až po jeho přepisu: jaká je to radost narazit dneska na člověka, který hned neskuhrá, nestěžuje si, nepomlouvá. Přitom mu výborně slouží paměť a ví, co je dobrá historka. A nebojí se toho, co přijde zítra a pozítří. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Při našem povídání jsem si to ještě neuvědomil, až po jeho přepisu: jaká je to radost narazit dnes na člověka, který hned neskuhrá, nestěžuje si, nepomlouvá. Přitom Pavlu Zedníčkovi výborně slouží paměť a ví, co je dobrá historka. A nebojí se toho, co přijde zítra a pozítří. „Řekl jsem – jdu do toho a uvidíme, i když jsem byl nervózní jak sviňa,“ říká k uvádění nové televizní show před velkým publikem.