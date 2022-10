Pavel Vítek oslavil šedesátiny. Začínal se švihadlem místo mikrofonu

„Jako čtyřleté dítě jsem uměl nazpaměť asi dvacet písniček z repertoáru Gotta, Olympiku, Kubišové, Vondráčkové, Neckáře... A se švihadlem coby mikrofonem jsem to potom hned v první třídě spolužákům předváděl,“ vzpomínal kdysi Pavel Vítek.

Rodák z Olomouce chodil na základní škole do hokejové třídy. Později začal zpívat proti vůli rodičů po tancovačkách a plesech s kapelou. Nejdřív bigbeat ve sklepě, pak si písničkami vydělával první peníze. Ve čtrnácti letech podle svých slov zpíval za 105 korun. „A tak jsem byl docela levná dětská pracovní síla showbyznysu,“ prohlásil se smíchem v jednom rozhovoru.

V osmnácti letech odešel do Prahy a začal studovat DAMU. Mezi jeho spolužáky patřili vedle zmíněné Žilkové třeba Ivana Chýlková, Karel Roden, Eva Holubová nebo Jitka Asterová. Během studií se v roce 1983 oženil s výtvarnicí Dagmar, která byla o dva roky mladší. Manželství jim vydrželo rok.

Jeho prvním hitem se stala v roce 1986 píseň Má svůj den. „Přišel jsem jako přeslazené poupátko s thymolinovým úsměvem. Tehdy jsem vypadal asi velmi přitažlivě převážně pro ženskou část publika. Pamatuji si, že byly hvězdičky, o kterých se za pár let nevědělo, a u řady z nich to šlo přes postel, partaj, svazky, uplácení. Jsem šťastný, že jsem byl těchto praktik ušetřen, protože se mi to příčilo,“ vyprávěl.

Zpěvák promluvil také o své sexuální orientaci. „Bylo to v období dospívání. Uvědomil jsem si, že cítím citovou náklonnost spíš ke kamarádům, ačkoli to byla spíše náklonnost přátelská. Měl jsem ale přitom i spoustu hezkých vztahů se ženami, dokonce jsem byl i rok ženatý...,“ řekl Pavel Vítek. „Následuje moment vyrovnání se s tím, připuštění si toho a zařízení se podle toho. Život je o tom, kdo ke komu co cítí, a důležité je, aby to cítili oba, aby jim spolu bylo hezky a měli spolu kvalitní vztah, přirovnal bych to k souznění... Když si v sobě tohle vyřešíte, tak zjistíte, že vlastně žádný problém neexistuje. A pokud s tím okolí problém má i nadále, tak si s tím holt musí nějak poradit samo.“

V září 1987 se na televizním natáčení seznámil s tanečníkem Janisem Sidovským. Začali spolu chodit, ale veřejně svůj vztah přiznali až o 13 let později. „Myslím, že nazrál čas ve společnosti tak, abychom to mohli zveřejnit, protože se mi zdálo, že atmosféra je tak pozitivní, že se toho příliš nestane,“ řekl tehdy Sidovský v jedné televizní debatě. „Řekl jsem si, že prostě bude lepší, když my sami za sebe řekneme, jak to je,“ uvedl Vítek.

V pondělí 3. července 2006 si na hradě Karlštejn, v jehož sousedství bydlí, řekli životní ano. Zákon o registrovaném partnerství platil v Česku třetí den. Mezi svatebními dary měli třeba lístky na tehdejší jediný evropský koncert soulové zpěvačky Gladys Knight v Londýně.

Pavel Vítek a jeho hosté na narozeninovém koncertě zpěváka (Praha, 30. září 2022)

Pavel Vítek obdivuje i Madonnu, Cher, Tinu Turner nebo Stinga. „Kdybych nebyl zpěvákem, určitě bych dělal v automobilovém průmyslu, svět aut mě baví. Ještě než jsem jako malý uměl pořádně mluvit, vyšišlal jsem značky všech aut, co projely kolem,“ řekl.

Od roku 1988 do současnosti mu vyšlo šest řadových alb a několik kompilací. Jeho zřejmě největším hitem je píseň Mám rád vůni tvý kůže, s níž v roce 1992 boural hitparády. Byla také finálovou skladbou pátečního narozeninového koncertu, při které mu publikum aplaudovalo vestoje a zpívalo ji s ním.

V posledních letech vystupuje Pavel Vítek s trojicí dalších výborných zpěváků v projektu 4 Tenoři. V Lucerně v pátek společně představili fanouškům nový singl, píseň Měl jsem rád a mám, kterou měl v repertoáru Karel Gott. Záznam koncertu odvysílá 29. října Česká televize.