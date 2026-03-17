Člověk ví, jaké to je blížit se ke konci, říká Trávníček po vážné operaci

„Měl jsem to takové teď komplikované. A všichni, co to prodělali, tak určitě ví, že to je velice náročné a těžké,“ řekl Pavel Trávníček pro primácký pořad Showtime na koncertě filharmonického orchestru v pražském Obecním domě.
Herec, kterého měl na starosti profesor Petr Neužil, dostal kardiostimulátor. Přestože si myslel, že tím je to vyřízené a všechno bude v pořádku, nebyla to pravda. „Při ostatních vyšetřeních se ukázalo, že ty žíly a tepny, které vedou k srdci, jsou ucpané, a že je potřeba je něčím jiným nahradit, nějakým jiným materiálem, který je průchozí. Na to vznikají překlenutí, bypassy. Někdo má jednoduchý, dvakrát, třikrát, já mám čtyřikrát,“ prozradil.
Když byl teď na kontrole, od profesora Neužila se dozvěděl, že má výkonnost srdce 40 procent, což je dobré. „Já jsem si říkal: Jenom 40? A on: Co byste chtěl po té operaci?“ řekl.
Představitel prince z pohádky Tři oříšky pro Popelku říká, že si dobře uvědomuje, že se vlastně díky operaci podruhé narodil. „Je to velká výhoda, že člověk potom už skoro ví, jaké to je, když se blíží ke konci, někam na druhou stranu. Ale chuť žít a pud sebezáchovy je velmi silný. A potom nejdůležitější osoba je náš Maxmilián, ten je úplně nejdůležitější. Všechno ostatní je vedlejší. Aspoň já to už tak cítím v mém věku,“ přiznal.
Podle hercovy manželky Moniky Trávníčkové, bylo období nejistoty po operaci těžké. „Samozřejmě, když jsem ho viděla v nemocnici, tak musím říct, že večery byly hodně těžké, že jsem jich mnoho probrečela. Protože když vám doktoři řeknou: Modlete se, následující dny ukážou, co bude dál... Ale bylo o něj dobře pečováno na Homolce, chválabohu,“ uvedla.
Herec se nyní rozhodl, že změní svůj životní styl. „Zcela změním svůj život a vůbec jako svoji existenci, protože jsem žil nádherný život s panákem v ruce, s cigaretama a tak. Prostě život. Takže to tak jako všecko upravím, změním. Pakliže ještě chci být chvilku na tomto světě, tak to nějak musím vyšperkovat jinou cestou. Ale je to obtížné, řeknu vám,“ přiznal.
Prozradil také, jestli zase naběhl do pracovního režimu. „Tak velmi zvolna a velmi opatrně to budu zkoušet. Moderování a talk show. Protože jsme točili v Německu, já ještě asi další dvě pohádky, tak jsme se tam docela jako mladí zapsali. Tak jedu dělat takový pořad v Hamburku v televizi, na to se těším. No a v tom budu pokračovat, zařadím se do té dlouhé řady nešťastných herců, kteří dělají talk show, protože nic jinýho neumí,“ dodal.
24. prosince 2020