Pavel Trávníček je po více jak měsíci doma. Manželka řekla, jak mu je po těžké operaci

Začátkem ledna podstoupil náročnou operaci srdce a po následné rehabilitaci se Pavel Trávníček (75) až nyní dostal domů. Jeho manželka Monika Trávníčková na sociálních sítích přiblížila, jak na tom herec je a poděkovala lékařům.
„Přátelé, protože mě neustále kontaktujete, jak je na tom manžel a jak se mu daří, mám pro vás výbornou zprávu. Po více jak měsíci doma. Hurá. Ještě jednou děkujeme všem lékařům, andělům strážným na Homolku na koronární oddělení doc. Jaroslava Benedíka a prof. Petra Neužila a také do lázní Poděbrady G-Rex všem, kteří se manželovi věnovali, kde absolvoval následnou rehabilitaci po operaci srdce,“ napsala Monika Trávničková na Instagram na Valentýna ke společné fotce s manželem.

„Děkujeme a díky také vám všem, co jste na něho mysleli. S otázkou, kdy se opět vrátí k plánovaným akcím? Určitě vrátí, jak to bude možné, neboť se na své fanoušky u nás i v Německu velmi těší,“ dodala.

Známému herci a dabérovi se na konci roku 2025 přitížilo kvůli přechozenému zánětu průdušek. Hospitalizován byl dle manželky od 30. prosince. Začátkem ledna pak oznámila, že známý pohádkový princ ruší nasmlouvané akce.

Podle informací deníku Aha! lékaři Pavla Trávníčka operovali v pondělí devět hodin a dostal čtyřnásobný bypass. „Díky tomu se zlepšila funkce levé srdeční komory,“ sdělil deníku profesor Neužil. „Měl štěstí, že se vlastně díky zánětu průdušek přišlo na to, co mu je,“ připustil.

V případě Trávníčka nešlo o první problémy se srdcem. Už v létě 2025 musel na kardiochirurgii náhle podstoupit akutní operaci. Předchozí vážnější zdravotní problémy měl před Vánoci v roce 2022, kdy pro něj přijela záchranka kvůli problémům s dýcháním. V roce 2014 musel kvůli vážné nemoci absolvovat operaci na urologii.

Monika Trávníčková (za svobodna Fialková), která v pátek uvedla, že se její muž „znovu narodil“, je v pořadí čtvrtou manželkou herce. S pohádkovým princem, který si zahrál například v dílech Tři oříšky pro Popelku nebo Třetí princ, má syna Maxmiliána. Pár se oženil v roce 2015.

