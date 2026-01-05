Herec Pavel Trávníček je v nemocnici. Rušíme nasmlouvané akce, oznámila manželka

„Prozatím rušíme nasmlouvané akce s Pavlem Trávníčkem z důvodu hospitalizace v nemocnici. Děkujeme za pochopení,“ napsala v pondělí na Facebook manželka herce Monika Trávníčková. Podle ní byl její muž hospitalizován 30. prosince.
„Připravují mě na další operaci,“ svěřil se herec z nemocničního lůžka pro Aha!, čeho se má zákrok týkat přitom nechtěl specifikovat. „Držte mi palce,“ řekl.
Pavel Trávníček měl pracovně poměrně náročné předvánoční období. Oblíbený princ z Tří oříšků pro Popelku se v Česku a Německu účastnil několika talk show, v Praze pak nechyběl na křtech dvou knih a s manželkou Monikou také moderoval Vánoční koncert hvězd na Žofíně.
V létě 2025 musel Trávníček náhle podstoupit akutní operaci na kardiochirurgii. Naposled měl vážnější zdravotní problémy před Vánoci v roce 2022, kdy pro něj musela přijet záchranka kvůli problémům s dýcháním.
O svůj život se herec bál také v roce 2014, když musel kvůli vážné nemoci absolvovat operaci na urologii. „Poprvé mi v tu dobu došlo, že všechno má svůj začátek a konec. I já. Bál jsem se, že umřu,“ řekl tehdy.
Herec žije se svou čtvrtou manželkou Monikou (za svoboda Fialkovou), která je o pětatřicet let mladší a má s ní syna Maxmiliána. První manželkou Pavla Trávníčka byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Štefková, třetí provozní divadla Skelet Lucie Vrbová.
S Monikou Fialkovou se oženil v roce 2015. S Evou Štefkovou má syna Adama, s herečkou a režisérkou Helenou Dytrtovou, se kterou nebyli svoji, má syna Pavla Dytrta. Ten se také věnuje herectví.